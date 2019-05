Pare i filla, a Montenegro

Joan i Vicky Jiménez participaran en els Jocs dels Petits Estats Europeus que se celebraran del 27 de maig a l’1 de juny d’aquest any a Montenegro. Serà molt especial perquè després de molt de temps sense competir, Joan Jiménez ho farà amb la seva filla, qui és la jove promesa del tennis andorrà, cridada a convertir-se un referent d’aquest esport pel currículum que arrossega amb tan sols 13 anys.

En aquest sentit, tal com explica Joan Jiménez, «ens ho van proposar i ens va fer gràcia». «És molt especial per a mi», remarca perquè «tenim una relació molt bona». En aquest context, «ser pare i entrenador és molt complicat però ens portem molt bé i, per tant, és una competició que no oblidarem i tot i la diferència d’edat, s’ha d’aprofitar, gaudir i fer-ho el millor possible».

Pel que fa a objectius, va considerar que «ella debuta i jo tinc molta experiència» però que «no hem d’oblidar que fa uns quants anys que no competeixo». Malgrat això, Joan Jiménez assegura que «m’estic entrenant» però que «hem d’anar tranquils per jugar bé i intentar-ho tot».

Per tant, només cal preguntar-se: «Serà aquesta la primera medalla de moltes?». Així, Joan Jiménez no en té cap dubte: «Té 13 anys i juga molt bé, hi ha nivell i el que s’ha de fer és fer la feina i veurem si és o no la primera». «Si segueix la línia, té un potencial molt bo per fer coses molt bones», subratlla. De moment, aquesta setmana Vicky Jiménez juga un nou torneig sub-16 europeu, de terra ràpida. Després, tindrà una setmana per adaptar-se a Montenegro i, un cop acabada aquesta emocionant aventura, tocarà enfocar-se en el circuit ITF, amb els tornejos que li falten per disputar.