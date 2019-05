Llovera, a les portes de tornar a entrar a les semifinals

En aquest sentit, va comentar que «al final de la jornada del dissabte, semblava que les semis les teníem a l’abast de la mà, però en la continuació un toc amb un rival en la tercera ronda i algun lapsus meu amb el fre de mà en la quarta van provocar, en tots dos casos, la pèrdua definitiva de contacte amb els rivals». Per seguir progressant de manera constant, el pilot s’està plantejant la possibilitat d’escurçar els períodes de falta d’activitat en el mundial, amb la disputa d’alguna carrera a Suècia. «Estic comentant aquesta possibilitat amb l’equip suec, Olbsbergs MSE, que s’encarrega del desplaçament de la nostra logística en les proves de mundial i a més ens dóna suport tècnic». «Intentarem competir en una prova del campionat suec abans d’acudir a la següent cita del RX2», remarcava.

L’escenari belga es preveia molt complicat i, en aquest aspecte, no va defraudar a ningú dels presents. «A part de la dificultat lògica d’enfrontar-te a un escenari que no coneixes, cal afegir una climatologia molt variable que va obligar als tècnics de l’equip PCR Sport a un treball intens en el box», assegurava el pilot andorrà que s’enfrontava a molts canvis a l’asfalt a causa de les condiciones meteorològiques.

Per El Periòdic

