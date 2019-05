Augmentar el preu del tabac per acabar amb el contraban

El president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrier, proposa que «per resoldre el problema dels contrabandistes de tabac, la millor solució és apujar el preu i que sigui el mateix en tots els establiments». D’ençà que es va tallar l’accés a Andorra per França a conseqüència de l’esllavissada, molts contrabandistes han aprofitat per entrar de manera il·lícita al Principat, ja sigui de nit, amb cotxes i camions, o creuant a peu les muntanyes, amb l’objectiu de comprar el màxim de tabac possible per poder-lo vendre després a un preu més elevat al país veí. Segons Carrier, «els contrabandistes s’han aprofitat de la desgràcia que està vivint el Pas de la Casa per omplir-se les butxaques».



Coincidint amb la 7a edició de la Weekend Internacional dels anys 60, l’AAVA (Associació andorrana de vehicles antics) va canviar la ruta que havia planificat inicialment per anar a la localitat encampadana i fer la compra allà amb motiu de solidaritat. Malgrat les bones intencions, «hi van entrar de 30 a 50 cotxes, res comparat amb un cap de setmana normal», va lamentar Carrier. A més, va assegurar que «els comerciants estan vivint un autèntic infern, perquè les pèrdues econòmiques són molt greus».



Alegria i optimisme

Davant l’anunci que aquest divendres reobriran la carretera i la frontera francoandorrana, Carrier va celebrar la notícia i va assegurar «haver-la rebut amb molta alegria perquè creiem que la reobertura farà tornar la normalitat al Pas de la Casa i tot s’arreglarà». El president d’Iniciativa Publicitària va agrair una vegada més els esforços fets pel Govern i va donar les gràcies a «tots els andorrans que han mostrat la seva solidaritat».



L’empresari Antoni Miralles també es va congratular i va considerar que «després de tot el que hem patit, aquesta és la millor notícia». Malgrat reconèixer que «la primera visió era molt pessimista i que donàvem el mes per perdut», Miralles va concloure que «al final no serà tan dramàtic». «És una molt bona notícia per a tots, pels empresaris, els comerciants i els nostres clients habituals», va etzibar.