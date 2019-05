L’Andorra HC diu adeu a les opcions de play-off

L’Andorra HC lluitava per un somni, els tricolor volien aconseguir l’ascens però després de la derrota per 5 a 6 el passat cap de setmana contra el PHC Sant Cugat B, les opcions de classificar-se per als play-off són practicant impossibles. En aquest sentit, els andorrans van fer una primera part bastant dolenta i a la segona van anar a remolc tot i tenir opcions de puntuar. Els tricolor es van mostrar massa tous en defensa i van notar molt la baixa d’Àlex Soldevila.

El resultat al descans era d’1 a 3, havent patit un 0 a 3 a l’inici i després, gràcies a l’actuació de Nil Castellví els andorrans van posar l’empat a 4 al marcador però finalment els locals van vèncer amb autoritat.