Tret de sortida a la temporada més esperançadora d’Esteve i Vila

Després de la temporada immaculada que l’equip de fons ha fet aquesta temporada, el balanç és absolutament positiu per part d’Irineu Esteve i de Carola Vila i dels seus entrenadors Joan Erola i Laura Orgué, respectivament, que es mostren molt satisfets.

Els fondistes del Principat han aconseguit grans gestes aquest curs i han firmat una temporada per emmarcar, pràcticament perfecta que, fins i tot, a Esteve, li han valgut reportatges a la premsa estrangera, sorpresa perquè un esquiador d’un país tan petit es pogués col·locar entre els millors del món. A més, no hem d’oblidar que Esteve ha batut tots els rècords fins ara establerts en aquest esport i que cursa rere cursa, s’ha anat autosuperant.

Per aquest motiu, Erola va explicar ahir que «el balanç és positiu» i que els resultats «són el cúmul de moltes coses». Així, pel que fa a Esteve va assegurar que «hem estat tota la temporada en Copa del Món, puntuant, i hem aconseguit dos top 10 i dos top 20» i, per tant, «ara ens hem de consolidar». Pel que fa als objectius, va revelar que se centraran en la Copa del Món i que faran dos Tours d’Ski, un al gener i un altre al febrer, buscant «més regularitat» a la part alta de les classificacions.

Per un altre costat, va explicar que Vila «ha fet una temporada molt bona encara que li ha faltat un top cinc». «Ha demostrat el seu potencial, l’any que ve competirà en sènior i pot fer el pas a la Copa del Món, encara que això serà en funció de les primeres curses, té punts però s’ha de consolidar», afegia. En aquesta línia, Orgué va puntualitzar que Vila, «en les competicions de més nivell, ha sabut estar a l’altura i fer bons resultats». «L’esquí de fons depèn de moltes variables i la regularitat és una virtut que s’ha d’aprendre, es pot seguir vibrant any a any», assegurava i destacava que «la Copa del Món dependrà de la d’Europa». «Veurem com es presenta», subratllava i afegia que «tenim ganes de treballar amb els joves».

«Podem estar contents»

Irineu Esteve no amagava el somriure: «Hem estat a un nivell molt alt i podem estar contents, sé el que he de millorar». «Al Mundial sub-23 tenia més esperances», afegia.

Tot i això, es va mostrar absolutament ambiciós i va remarcar la idea de fer «un petit salt a cada temporada» i de millorar «els esprints i els canvis de ritme». «És complicat fer-ho en aquestes competicions però és temps que perdem si no millorem», afegia. D’altra banda, Vila va revelar que «m’he quedat en ganes de fer una gran carrera» encara que «n’he fet de bones». «Seguirem sumant experiència l’any que ve», afegia molt motivada amb els reptes que se li presenten en aquest nou curs.

Nova temporada

Des d’ahir ja es pot donar la temporada 2019-2020 per iniciada i just ara comença el primer bloc físic d’entrenament al Pirineu, amb esquís de rodes. Serà al setembre, amb l’inici de les competicions, quan es començarà a treballar sobre la neu. «Anirem introduint des de ja tot el que s’ha de millorar», assegurava Erola. Així, aquests entrenaments es faran a casa, per evitar el desgast amb els viatges abans de començar la competició.

Competició FIS al Principat

Joan Erola va revelar durant el balanç d’ahir que «s’està treballant» per acollir una competició de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) a Andorra i que «s’ha de veure si això es pot fer» però que «requereix temps i pressupost». Per tant, una competició d’aquesta mena al Principat no serà fins, com a mínim, l’any 2020. De moment, aquest curs, Andorra seguirà acollint competicions de la Copa Catalana i del circuit espanyol.