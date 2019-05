FEDA registra 18.000 recàrregues de vehicles elèctrics al 2018

El director de FEDA Solucions, Xavier Forné, va exposar ahir, a la roda de premsa de presentació de la sisena Jornada de Mobilitat Elèctrica, que es van realitzar un total de 18.000 usos als carregadors elèctrics per a vehicles situats a la via pública durant el 2018. «És un numero bastant elevat» va assegurar Forné, qui va recordar que els punts de càrrega al carrer s’han d’entendre «com una càrrega d’emergència. La càrrega normal l’has de fer a casa o a l’empresa». En aquest sentit, cal destacar que Andorra disposa de 31 punts de càrrega arreu del seu territori —amb presència a totes les parròquies — dels quals «gairebé tots» són de càrrega doble, és a dir, que a la pràctica n’hi ha més de 60, a banda dels dos «de càrrega ràpida». Respecte a aquestes xifres i preguntat davant la qüestió si FEDA contempla la possibilitat d’afegir-ne més, Forné va sostenir que «la ràtio de carregadors que tenim a Andorra és bo i està dins dels països capdavanters».

Forné: «La jornada és un esdeveniment important perquè serveix per a donar a conèixer les novetats del sector»

Precisament aquesta opció sostenible i respectuosa amb el medi ambient serà una de les qüestions cabdals que es tractaran en la Jornada de la Mobilitat Elèctrica, que celebrarà el proper dissabte la seva sisena edició al Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. El director general de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), David Fraissinet, va posar en valor que aquest és un esdeveniment «que s’està consolidant», raó per la qual enguany «es podran veure un total de 20 vehicles», a diferència dels dos que hi havia l’any 2014 quan es va inaugurar la cita.

Més enllà dels cotxes, a la present edició també agafaran protagonisme les bicicletes i els patinets elèctrics. Quant al primer ítem, una de les novetats és que hi haurà una activitat per pujar al Pic de Carroi, «una mostra del que pot aportar l’ajuda de l’electricitat en la mobilitat» va comentar Fraissinet. Respecte a la segona qüestió, el director general de l’ACA va manifestar que és «un repte i un maldecap aquí i a tot arreu», motiu pel qual va confiar que es pugui regular el seu ús en el nou codi de circulació malgrat no ser inclòs en l’esborrany elaborat pel Govern i Mobilitat.