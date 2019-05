La Federació de la Gent Gran insisteix en el tercer pagador

Passen els anys i els governs, però les demandes de la gent gran pràcticament no canvien. De fet, passen fins i tot més de dues dècades i les necessitats del col·lectiu segueixen sense ser resoltes, tal com va lamentar el president de la Federació d’Associacions de Gent Gran, Fèlix Zapatero. Una de les herències que va rebre de l’anterior junta, liderada per Lluís Samper, és «una llista de 26 punts» que des de fa més de 20 anys «estan al calaix», va explicar Zapatero. Conscients que no tindran sort en el seu objectiu que els facin cas en tots, la nova junta n’ha prioritzat tres: la generalització del tercer pagador, que la federació formi part de la cartera de serveis socials i sociosanitaris i que l’atenció podològica entri per la CASS per a tot el col·lectiu. Aquestes són les grans demandes que tenen previst tractar amb el nou govern, un cop es constitueixi, segons va informar l’ANA.

En relació al tercer punt, Zapatero va recordar que ja se subvenciona la podologia a les persones que cobren una pensió de solidaritat. Però són unes 700, i de gent gran n’hi ha al voltant de 6.000, va plantejar. La seva proposta és que el Govern contracti un podòleg assalariat que vagi passant pels centres d’atenció primària de totes les parròquies. Zapatero també va desitjar que el nou executiu destini una sola persona a tractar amb el col·lectiu, i que tingui potestat per prendre decisions. «Volem un sol interlocutor» perquè és l’única manera d’avançar, al seu parer. No cal que sigui un ministre, i una figura com la d’Ester Fenoll, secretària d’Estat d’Afers Socials durant la darrera legislatura, els seria convincent.

El president de la federació va fer aquestes manifestacions en el marc de la 11a diada esportiva de la gent gran de la Seu d’Urgell i Andorra, que va inaugurar-se ahir a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Hi participen 166 padrins i padrines dels dos territoris i també de Puigcerdà, que s’ha afegit a aquesta iniciativa que pretén fomentar els hàbits de vida saludables entre els majors de 65 anys, va plantejar la mateixa Fenoll, present a l’acte. Amb tot, dels 160 participants només quatre són homes, va lamentar Zapatero.

D’altra banda, Fenoll va recordar que el seu primer acte com a secretària d’Estat va ser una diada com aquesta i que tancarà el seu pas pel Govern amb una nova diada. Va considerar que aquests quatre anys «s’ha treballat molt bé» i s’ha fet camí pel que fa a les necessitats de la gent gran.