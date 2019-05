La nova xarxa d’autobusos oferirà la possibilitat de fer transbords

El nou model de transport públic comença a agafar forma després que el Govern en funcions ahir adjudiqués la concessió de les línies nacionals de viatgers a Autocars Nadal, per cobrir els recorreguts que van des d’Escaldes-Engordany fins a Sant Julià de Lòria, i a la UTE Cooperativa Interurbana Andorrana, SA –Transpisa, per als de la Vall d’Orient (Encamp, Canillo i el Pas de la Casa) i els de la Vall del Nord (La Massana i Ordino).

D’entre les millores que oferiran, algunes de les quals ja s’havien avançat en presentar el plec de bases del concurs al novembre del 2018, hi ha l’ampliació dels horaris, les freqüències i els recorreguts, però també la possibilitat de fer transbords. «Els usuaris podran utilitzar diferents línies amb el mateix bitllet sempre que es mantingui la zona tarifària i el temps estipulat per a cada títol, que encara s’ha de definir i s’anirà introduint de forma gradual», va fer saber el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació en funcions, Gilbert Saboya, tot subratllant que d’aquesta manera es guanyarà en «agilitat i planificació dels trajectes».

Atenció als reclams

Tal com exigia el plec de bases, Autocars Nadal cobrirà el recorregut d’Escaldes-Engordany a Sant Julià de Lòria conservant tant el Bus exprés com la L1, però també incorporarà diversos serveis de llançadora, un per allargar el recorregut fins a la depuradora EDAR Sud, més enllà del Punt de Trobada; un altre per accedir als centres educatius situats a la Margineda; i un darrer per arribar al Col·legi Sant Ermengol. A més, els autobusos tindran 12 metres d’amplada i, per tant, augmentaran la seva capacitat. El servei d’aquestes línies, segons va desgranar Saboya, s’iniciarà a les 6.30 hores i finalitzarà a les 22.00, i encara mitja hora més tard els caps de setmana i festius.

Pel que fa a la Vall d’Orient i a la Vall del Nord, tal com molts usuaris havien reivindicat amb anterioritat, la UTE Cooperativa Interurbana Andorrana, SA – Transpisa donarà servei fins a les estacions d’esquí, tant Grau Roig com Arcalís, i en el cas de la L6 també allargarà el trajecte fins a la Cortinada. De la mateixa manera que Autocars Nadal, aquesta operadora ha previst l’ampliació d’horaris, per adaptar-se al tancament dels comerços, i de freqüències. De fet, tal com va remarcar el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació en funcions, «les empreses ja es preocuparan d’invertir els diners que siguin necessaris per oferir tot el que han promès, ja que a partir de l’1 de setembre –quan el nou model entrarà en funcionament– seran remunerades amb 1,31 euros per cada viatge efectiu i unitari».

Disminució dels costos

Amb aquesta modificació en la remuneració a les operadores, el Govern pronostica que si manté el nombre d’usuaris estimats en l’actualitat, podria arribar a reduir en 600.000 euros l’actual inversió en transport públic –xifrada en 3,7 milions d’euros–, a no ser que s’incrementin els usuaris. «Aquest estalvi permetria o bé seguir fent millores en el servei o bé cobrir els viatges suplementaris, fins a un 20% dels que s’estimen actualment», va detallar Saboya. Tot i així, ja va alertar que «s’ha d’anar amb molta cura» i que aquesta estimació s’haurà de verificar «quan la plataforma de mobilitat intermodal –que està desenvolupant FEDA– es posi en marxa, ja que permetrà confirmar si el nombre d’usuaris reals de transport públic coincideix amb l’estimat en l’actualitat».

Gilbert Saboya: «El nou model de transport públic passa per la concessió de les línies nacionals i pel llançament de la plataforma de mobilitat intermodal»

Precisament, el titular d’Economia en funcions va insistir que el nou model de transport públic «no només passa per la concessió de les línies nacionals, sinó també pel llançament d’aquesta aplicació, que permetrà disposar d’informació en temps real sobre el nombre de persones que agafen l’autobús, així com quines línies utilitzen, en quins horaris i de quina a quina altra parada». Malgrat que l’1 de setembre encara no estaran operatives totes les seves funcionalitats, Saboya va ressaltar que la prioritat és «el control dels viatges per tenir una idea clara i precisa de les xifres» i després ja s’anirà desenvolupant la resta, com l’opció de pagar per mitjà de l’aplicació –com a alternativa a les màquines expenedores que hi haurà dins dels autobusos per comprar el bitllet– o de consultar l’hora de pas d’un bus per una parada determinada, entre moltes altres.

Perjudicis i compensacions

Saboya va reconèixer que el procés de selecció va ser «complex i delicat» i va explicar que sobretot van tenir en compte «les millores que cada companyia d’autobusos proposava respecte al plec de bases i a la situació actual». Tot i que la Hispano Andorrana, SL –l’altra companyia que ofereix servei nacional de transport en l’actualitat i que també va presentar-se a totes les modalitats del concurs– finalment ha quedat fora, el ministre en funcions va recordar que el plec de bases ja preveia tota una sèrie de mecanismes per si es donava aquesta situació.

«Durant el primer any, si les noves operadores contracten un treballador que no prové de la companyia que proveïa el servei de transport, seran sancionades amb una multa de 30.000 euros per persona», va precisar Saboya. De tota manera, en un to respectuós i comprensiu, ja va alertar que «si alguna empresa creu que ha sortit perjudicada, pot seguir la via del recurs administratiu –o inclús judicial– per tal de reclamar el que considera que li correspon».