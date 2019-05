Petició de presó condicional per donar un cop de cap

Corts va viure ahir un matí de judicis en els quals les baralles i les lesions doloses provocades, en part, pels efectes de l’alcohol van ser les protagonistes. D’una banda, la Fiscalia sol·licita 12 mesos de presó condicional per un home acusat de propinar un cop de cap a la boca a un altre a la sortida d’una discoteca d’Andorra la Vella que li va ocasionar la pèrdua de dues dents. De l’altra, i arran d’una batussa multitudinària a l’exterior d’un local d’oci nocturn de la capital, el Ministeri Públic reclama 18 i 10 mesos de presó provisional per a dos homes acusats de trencar la mandíbula i el nas a les dues víctimes, respectivament.



La primera causa deriva de la nit del 30 de gener del 2016, quan la víctima va sortir de festa i, en estat d’embriaguesa, va parlar amb unes noies. A l’exterior de la discoteca les va demanar si el podien portar a casa perquè «no tenia bateria per trucar a un taxi», va explicar l’home. Les noies asseguren que «es va fer pesat» i un amic va sortir «a la seva defensa». El perjudicat, que exigeix 3.000 euros d’indemnització, va afirmar que el cop a la boca li va causar la mort dels nervis de dents i, conseqüent, la substitució d’ambdues peces. La defensa va negar l’agressió i demana l’absolució argumentant que la lesió dental té l’origen en la seva activitat física, ja que practica el boxeig des de fa anys.



La matinada del 23 d’octubre del 2015, i sense que les causes i els motius sortissin a la llum perquè els testimonis no recorden res, es va produir una baralla multitudinària que va acabar amb dos homes a l’hospital. El que va patir una fissura a la mandíbula va ser evacuat a Barcelona i intervingut quirúrgicament. Per aquest motiu, el fiscal va demanar una responsabilitat civil de 6.000 euros. Els processats neguen les agressions i les defenses reclamen l’absolució al·legant que no hi ha cap prova fefaent ni una acusació directa.

El Ministeri Públic sol·licita garjola per una topada a Vallnord

Corts va jutjar ahir un home de nacionalitat francesa que va envestir un surfer de neu a Vallnord. L’acusat estava «gaudint d’un dia d’esquí en família» quan va veure que el rider, que baixava «molt de pressa», va xocar contra la seva dona, va explicar. Situat a l’altre extrem de la pista, va acudir al lloc dels fets i, segons la víctima, que ahir no va acudir al judici, el va arremetre a propòsit. I ho va fer amb els cantells dels esquís per davant, ocasionant-li un tall sever a l’avantbraç. Ambdós involucrats van arribar a un pacte econòmic privat abans de la celebració de la vista oral i, per tant, la Fiscalia va retirar la responsabilitat civil que demana. Tot i això, manté la petició de 12 mesos de presó condicional per al processat.



L’acusat va reiterar que va intentar frenar, però pels «nervis» que patia per veure si la seva dona estava bé, no va fer-ho a temps. Un testimoni, concretament un monitor de l’estació, va manifestar que l’envestida va ser intencionada. «Va anar contra el surfer abans d’atendre a la seva parella», va relatar. La defensa demana l’arrest domiciliari durant un cap de setmana.