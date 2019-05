Ordino rebaixa el cost del bus parroquial a 0,20 euros

Fomentar l’ús del transport públic i arraconar el del vehicle privat, tant entre residents, com entre els turistes. Aquesta és la gran premissa que s’ha marcat el Comú d’Ordino a l’hora d’elaborar i adjudicar el nou Pla estratègic de transport parroquial, el qual s’iniciarà el proper 1 de juny. Entre les novetats en destaca que a partir del mes que ve el bitllet del bus parroquial costarà 20 cèntims, en comptes dels 1,80 euros actuals. La tarifa serà per a qualsevol usuari que pugi a aquests vehicles. Es tracta d’un «preu simbòlic», pensat perquè «la gent deixi d’utilitzar el cotxe». Els usuaris podran circular per tota la parròquia, i a més una mica més amunt que fins ara.

El bus parroquial arribava fins al Serrat, però a partir de l’1 de juny finalitzarà el seu trajecte al Parc natural de la vall de Sorteny. Aquesta ampliació de la ruta, només estarà disponible fins al 8 de setembre i esta pensat, sobretot, per als turistes i perquè l’accés al parc és de pagament per als vehicles durant aquest període. L’altra aspecte destacat d’aquesta nova concessió, que ha anat a parar a Viatges Espanya, és l’increment de les freqüències: en lloc de passar cada hora, el bus ho farà cada mitja hora. La nova concessió té un cost per al comú de 235.000 euros anuals, molt per sobre dels 50.000 euros actuals, degut a la rebaixa de preu del bitllet i l’increment de freqüències. Amb els canvis es volen guanyar usuaris i passar dels 30.186 actuals als 45.000.