Andoflora se centra en les lletres i la cal·ligrafia

L’Andoflora s’inaugura el proper divendres i, com va remarcar la consellera Natàlia Cusnir en la presentació de l’esdeveniment, des de fa uns dies l’equip de jardineria de la Massana ja treballa en l’embelliment floral de la parròquia. La fira de referència durant la primavera, que enguany arriba a la seva 26ena edició, ofereix un programa centrat sobretot en les lletres i la cal·ligrafia.

L’acte inaugural, que se celebrarà el divendres a les 12.00 hores amb els parlaments i amb una coreografia de Líquid Dansa, serà un homenatge a Joan Brossa i a la seva poesia visual. Com ja va avançar una de les ballarines, Marta Moran –que actuarà juntament amb Mònica Vega i Pere Vilarrubla–, l’espectacle estarà centrat en la forma de les lletres.

Durant la jornada inaugural, també es podrà veure el treball dels alumnes dels centres escolars de la Massana, que han confeccionat l’Alfabet d’Andoflora. A més, segons va explicar la directora de Cultura, Montse Checa, a banda dels tallers tradicionals, com el de planter, hi haurà moltes altres activitats sobre la descoberta de les lletres i les flors; per exemple, tatuatges amb henna, cal·ligrafia japonesa o un taller de lettering. Precisament aquest darrer anirà a càrrec de la directora de la Capsa, Rosa Mujal, que animarà el públic de totes les edats a provar aquest art que consisteix a dibuixar lletres amb molts motius florals.

En aquesta 26ena edició, participaran fins a divuit estands: Ser de Luz (artesania en vidre), Arco Iris (teràpies naturals), E-Naturam (floristeria), Aquanova (floristeria), Tot Natura (garden), lo Florista (floristeria), natturais (floristeria), Gravats maite (artesania), Pocions de lluna nova (cosmètica natural), Fruits secs Francesca, Olorand (olis essencials), Iuca (jardineria), Fred Oh! (gastronomia), Marta draps (artesania tèxtil), Mr. Bricolagia (material jardineria), Més que flors (complements), Emma Regada (joieria i escultura) i Food truck (productes artesanals). Les floristeries Aquanova, Tot Natura, Lo Florista, Natturais i Artioflor, a més, participen en el tercer Concurs de Decoracions Urbanes.