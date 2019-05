Petició de dos anys de presó per a un home acusat d’abusar una menor

«Veritat que, si et toco jo, no és el que mateix que si ho fas tu?, em va dir mentre em tocava la cuixa». Aquesta va ser una de les declaracions més contundents que una jove de 19 anys va fer ahir davant el Tribunal de Corts. La Fiscalia sol·licita dos anys de presó, dels quals sis mesos ferms, i cinc anys de prohibició d’entrar en contacte amb l’adolescent per a un «depredador sexual» de nacionalitat portuguesa acusat d’un delicte major d’abús sexual amb prevalença de superioritat i de situació quan la víctima tenia 15 anys. El processat, que no va assistir a la vista oral, va entaular presumptament una conversació libidinosa i va proferir tocaments a la jove quan la va portar en cotxe a casa seva. La defensa admet el delicte, però considera «excessiva» la pena proposada per l’acusació pública i la rebaixa a 12 mesos de garjola, dels quals 15 dies ferms, els que ja va passar a la Comella preventivament quan va ser arrestat.

La perjudicada, que ara té 19 anys, va explicar amb precisió els fets, que van succeir quan la dona i la filla menor d’edat del processat estaven de vacances. La «calorosa» tarda sis de juliol del 2015 estava esperant l’autobús per anar a casa a la parada de la Dama de Gel d’Escaldes. Un Panda de color blau es va aturar i el conductor va oferir-se a portar-la. «Com que el coneixia de vista, vaig dir-li que sí», va explicar la víctima, que aquell dia vestia una faldilla. Des d’aquell moment i fins a la rotonda d’Engolasters, un trajecte de dos quilòmetres, l’home va preguntar-li, entre d’altres, «si havia perdut la virginitat» o «si tenia parella». Posteriorment, va tocar-li l’entrecuix reiteradament. «Me’l tocava sempre que canviava de marxa», va relatar la jove. A més, va proposar-li fer sexe oral.



El fiscal va agrair que, quatre anys després, la jove relatés «paraula per paraula» els successos, un fet que, a parer seu, «reafirma la credibilitat de la víctima». L’adolescent va demanar a l’home que aturés el vehicle abans d’arribar a casa seva i va accedir a fer-ho. Abans d’aturar-se, però, l’acusat va demanar-li el número de telèfon i la víctima va donar-li un de fals. «Dins de l’angoixa que patia vaig agafar la matrícula del Panda», va precisar, el que va permetre identificar l’individu i posar una denúncia contra ell, que es va saldar amb una ordre d’allunyament.



Durant els dies posteriors als fets, l’home va seguir apropant-se a la noia amb altres cotxes. «Tornava a buscar a la seva presa», va indicar el fiscal. «Quan em trobava, frenava i se’m quedava mirant. Després continuava la marxa», va recordar la perjudicada, a la vegada que va afegir que la situació la va provocar «molts» atacs d’ansietat.

«Ara, quan veig un Panda blau, se’m posa un nus a l’estómac», va manifestar. No obstant això, la víctima no pateix seqüeles psicològiques. De fet, la psicòloga que va fer l’informe pericial va elogiar durant el judici la «capacitat de resiliència» i «l’afrontament molt madur i positiu» de la jove. Pel perjudici moral patit, el Ministeri Públic reclama 3.000 euros d’indemnització.

Expulsat del país

Un any després dels fets jutjats ahir, el processat va ser condemnat el 21 de juliol del 2017 per una contravenció penal d’exhibicionisme davant d’un altre menor. A més, compleix una expulsió administrativa del país. Aquesta sanció, però, no l’eludia d’acudir a la vista oral. Pel seu comportament i els seus antecedents judicials, el fiscal el va definir com un depredador sexual i va afirmar que «la seva personalitat fa por al Ministeri Públic. Té una clara perillositat».

La defensa, per contra, va argumentar que durant les dues dècades que l’home, «pare de família», havia residit al Principat fins aquell sis de juliol havia tingut «una conducta impecable». En aquest sentit, va aportar 49 declaracions de gent a favor seu. A més, el lletrat va justificar que el processat sabia que la jove era menor d’edat.