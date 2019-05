López retreu a L’A ser «la crossa d’un Govern autoritari, absolutista i opac»

El candidat a cap del Govern del PS, Pere López, va realitzar ahir el seu discurs d’investidura conscient de la distribució de suports que tindrà cada candidatura. Així doncs, a banda d’esmicolar el model d’Estat que conceben els socialdemòcrates, López va carregar contra DA però també ho va fer amb especial duresa respecte a L’A, els que seran els nous socis de coalició del futur Executiu i els que fins fa pocs dies eren els companys de viatge a les llistes territorials de les passades eleccions nacionals.

«En les darreres setmanes hem vist moviments que semblen ara de cop haver oblidat que es presentaven amb projectes de govern alternatius i han començat, d’esquena als ciutadans, a pujar de forma forçada al carro d’una governabilitat a qualsevol preu per a posar-se al servei i fer de crossa d’un govern absolutista, autoritari i opac» va etzibar López. A més, el líder del PS també va criticar a la formació encapçalada per Jordi Gallardo que hagin «oblidat del tot des de la mala gestió de DA, el menysteniment cap a les institucions del país, la més que dubtosa gestió dels diners públics i la defensa de l’interès general», així com també va ironitzar amb l’eslògan liberal per tenir «altres formes de fer i altres formes de ser».

Qui també va rebre un altre joc de paraules amb el seu lema de campanya va ser DA, ja que López va declarar que «ni han comptat amb les persones ni pretenen comptar pràcticament en res amb ells» a l’hora de deixar, després de vuit anys de majoria absoluta, «una fractura social de creixement de les desigualtats». Segons López, aquesta fractura s’exemplifica «entre els que voten i no poden fer-ho», entre les patronals i els sindicats o entre els treballadors públics i els treballadors del sector privat.

Les propostes del PS

López va articular la seva intervenció en «deu grans blocs» que beuen del programa electoral socialdemòcrata «per atendre de forma preeminent des d’un govern de canvi de l’actual rumb polític del nostre país». Respecte a l’acord d’associació amb la UE, el candidat a cap de Govern del PS va defensar com «a línies vermelles infranquejables» la titularitat exclusiva estatal de la política fiscal, el manteniment del sistema de quotes d’immigració i la protecció dels monopolis estatals.

En matèria sociosanitària, el PS va reiterar la necessitat «d’una sacsejada forta» per trencar l’actual estructura de funcionament del SAAS a partir de crear dues parapúbliques a l’Hospital i al Cedre. A més, López va proposar reformular la figura del metge referent i la universalització del tercer pagador «com a mesura d’eliminació de les barreres que suposen per a molts ciutadans fer-se una analítica o anar al metge».

Davant la problemàtica de l’habitatge de lloguer, el líder socialdemòcrata va reivindicar l’augment del salari mínim als 1.200 euros, una mesura que aniria acompanyada també per l’elaboració d’un Pla pel Dret a l’habitatge (2019-2025) que permeti condicionar entre 150 i 200 pisos de protecció oficial, que el seu fons constaria «d’uns 20 milions d’euros» i provindria «de les reserves de FEDA i Andorra Telecom».

DA celebra l'acord i parla del "ressentiment" del PS (Carles Enseñat)

El conseller demòcrata va posar en valor el discurs d’Espot «per haver demostrat generositat» tenint en compte l’aritmètica parlamentària i va declarar que la coincidència programàtica amb L’A i CC «és d’un 90%». D’altra banda, Enseñat va catalogar la intervenció de López com «un discurs amb molt de ressentiment i poques propostes concretes».

El PS no s'oblida del «model continuista dels últims anys» (Rosa Gili)

La representant socialdemòcrata va diferenciar els dos discursos exposats ahir a l’hemicicle, ja que va opinar que el de DA «és un model continuista on sovint ha faltat valentia i ha quedat evidenciat que està buit de contingut», mentre que el del PS va resumir-lo com «un treball des de la coherència escoltant a les persones què els hi preocupa».

L’A creu que la coalició és «la única possibilitat» per tenir pes (Jordi Gallardo)

El polític liberal va trencar el silenci i va valorar «positivament» el pacte assolit amb DA «com la única possibilitat real de tirar endavant moltes de les propostes que apareixien al nostre programa». En relació a les crítiques del PS, Gallardo va defensar que d’Acord «era una lectura del sistema electoral i una forma per assegurar el trencament de la majoria absoluta».

CC aplaudeux que apareguin la majoria de les seves propostes (Carles Naudi)

El dirigent massanenc va confirmar que en la votació d’avui donarà suport a la candidatura d’Espot donat que «tant el discurs d’investidura com en els documents del pacte s’hi recullen pràcticament totes les nostres propostes», entre les quals va destacar no apujar la fiscalitat, la creació de la llei dels actius virtuals o la defensa de l’aeroport en territori andorrà.