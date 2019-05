L’RN22 torna a estar oberta al trànsit

L’accés a França per la carretera RN22 torna a estar restablert des d'aquesta tarda. El prefecte de la regió d'Occitània, Étienne Guyot, havia informat aquest matí al cap de Govern en funcions, Toni Martí, que la circulació a la via s'obriria en els dos sentits a partir de les 17.00 hores, dos dies abans del que prèviament s’havia previst. Els treballs d’estabilització del terreny per garantir la seguretat de la zona han avançat a bon ritme els últims dies i per aquest motiu es produeix l’avançament en els terminis.