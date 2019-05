Espot és escollit com a nou cap de Govern amb el suport de L’A i CC

Les previsions es van complir i el candidat de DA per a la investidura, Xavier Espot, va ser escollit ahir nou cap de Govern després de rebre el suport del seu propi partit, L’A i CC. Les tres forces parlamentàries que integraran el nou Executiu de coalició van assolir la majoria absoluta en primera volta gràcies als vots d’aquests 17 consellers (11 DA, 4 L’A i 2 CC). Per la seva banda, el candidat del PS a cap de Govern, Pere López, va comptar amb els vots dels set consellers socialdemòcrates, mentre que terceravia es va abstenir de la votació.

«17 vots és una majoria molt àmplia i vull pensar que és un preludi de l’estabilitat política que tindrà aquest país durant els propers quatre anys» va declarar Espot, qui avui compareixerà en roda de premsa conjuntament amb el president d’L’A, Jordi Gallardo, i el líder de CC, Carles Naudi, per explicar «amb tot tipus de detalls i fent gala de la transparència» el contingut d’un pacte de Govern que previsiblement comptarà amb 12 carteres ministerials, tres més que en l’anterior legislatura, i es repartirà amb set carteres per DA, quatre per L’A i una per CC.

Espot: «17 vots és una majoria molt àmplia i vull pensar que és un preludi de l’estabilitat política durant els propers anys»

«Això no ha estat un txec en blanc. El que hi ha hagut és un acostament ideològic a partir de les coincidències programàtiques que giren al voltant del 80% i el 90%» va assegurar Espot respecte a la configuració del pacte «centrista, liberal i reformista» al qual van arribar les tres formacions. Precisament l’entesa d’aquesta coalició va centrar la segona sessió del debat d’investidura on les cinc forces parlamentàries van tenir l’oportunitat d’exposar les seves rèpliques als dos discursos pronunciats dimarts.

Les intervencions a les rèpliques

El president del grup parlamentari de DA, Carles Enseñat, va assenyalar que el programa d’Espot «no viu de la confrontació» a diferència del model del PS, raó per la qual va manifestar que la intervenció de López es tractava d’un «discurs de cap de l’oposició» en el qual va considerar que «les mentides» i «l’odi» també hi formaven part. Per la seva part, la consellera del PS, Rosa Gili, va apuntar que del programa del PS es desprenia un «canvi de rumb», quelcom que al seu parer xoca amb el discurs d’Espot per ser «una candidatura continuista».

Espot: «No ha estat un txec en blanc. Hi ha hagut un acostament ideològic a partir de les coincidències programàtiques»

«Soc conscient que molta gent no ho entendrà, però a l’hora sé que molta gent ho agrairà» va expressar Gallardo, que va al·ludir «al deure de no defugir la responsabilitat de donar estabilitat al país» per justificar l’acord de coalició malgrat que això pugui suposar «un desgast». Respecte a aquesta qüestió, Espot també s’hi va afegir i va comentar que «el desgast i les reticències també són a casa nostra». A més, Gallardo es va congratular que bona part de les propostes que Espot va fer al seu discurs «apareixen al nostre programa», un fet que també va posar a l’alça el tercer soci de la coalició.

La formació encapçalada per Josep Pintat no va mostrar-se prou convençuda com per votar a favor d’Espot per presentar un full de ruta «poc concret», així com també va reprovar que el tripartit només s’hagués centrat «en el repartiment de càrrecs». En canvi, terceravia va afirmar que el discurs de López sí va entrar en concrecions tot i no compartir «molts dels seus plantejaments». Finalment, Naudi va sostenir que «el contracte que havíem assumit amb els electors» es veu reflectit en el pacte de Govern, motiu pel qual va destacar la seva «satisfacció» per haver assolit un consens «a tres bandes» en benefici de «l’estabilitat política».

Figures destacades del grup demòcrata presencien la votació

La segona sessió del debat d’investidura va començar a les 9:30 del matí sense pràcticament cap espectador. No obstant això, el panorama al moment de la votació va ser completament diferent. L’excap de Govern Toni Martí i els ministres del seu darrer Executiu van presenciar els darrers instants des d’una tribuna de premsa que semblava la seu de DA. A més, també hi va assistir el pare de Xavier Espot, que va enregistrar amb el mòbil la investidura del seu fill.