El Govern desmenteix un augment de sou a tres ministres en funcions

L’Executiu en funcions va haver de sortir al pas ahir de les informacions aparegudes en alguns mitjans i avalades per fonts sindicals que denunciaven un increment de sou a un centenar de funcionaris després d’un procés de reclassificació laboral que temien que també afectaria tres ministres en funcions: Maria Ubach, Eva Descarrega i Sílvia Calvó.



En aquest sentit, mitjançant un comunicat, van assegurar que les tres ministres «retornaran a les seves places amb la mateixa qualificació que tenien en el moment de demanar l’excedència amb reserva de plaça», alhora que van deixar clar que durant el període en què han ocupat el càrrec de ministres han estat inhibides de qualsevol procés de requalificació.



Igualment es va explicar el procés de reclassificació dels llocs de treball a l’administració general «s’ha dut a terme de manera continuada i periòdica» per part del departament de Funció Pública des de l’any 2000 i per tant, en els casos actuals han estat coordinades pel mateix departament amb la resta de departaments concernits i les persones interessades, «amb l’informe corresponent que ha estat aprovat posteriorment pel Govern».

Indignació

Des dels sindicats, però, aquesta versió no va convèncer. Així, Sipaag, SEP, CFPA, Sindicat de Funcionaris de Duana (SFD) i USdA també van respondre a les notícies amb un comunicat en el qual mostraven el seu descontentament per «la darrera maniobra indignant del Govern en funcions».



Els signants denuncien que l’Executiu en funcions «sembla que fins a la darrera sessió ha arreglat la situació d’alguns alts càrrecs que tornen a ocupar els seus antics llocs tècnics o d’altres fets a mida. O almenys això sembla pel que hem sabut, com sempre, abans per la premsa que per la comunicació dels nostres governants».



Amb tot, el president de l’ABA, Joan Torra, va desmarcar-se del comunicat i va lamentar que no s’han tingut en compte tots els col·lectius, ja que els dos sindicats de bombers i el del centre penitenciari havien quedat fora. «És el mateix sorroll que es va fer amb el forat de la mútua de 300.000 euros i al final res de res», va exposar.



Els sindicats no entenen que es prenguin aquest tipus de decisions abans de desenvolupar el reglament corresponent sobre la carrera professional que ha d’anar lligat a la nova Llei de la Funció Pública. «Encara que alguns llocs de treball mereixin un augment de sou, la manera arbitrària de fer-ho es podria qualificar de deplorable i desproveïda de tota ètica», van assenyalar.

Els sindicats van explicar, també, que la ministra Descarrega els havia enviat una explicació que no els semblava satisfactòria en la qual s’escudava amb la nova Llei del servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica. Amb tot, els sindicats van remarcar que al seu entendre «d’acord amb aquesta llei, la progressió en els rangs diplomàtics de les reincorporacions encara no està definida i s’ha d’atorgar amb subjecció al reglament pendent d’aprovació».



Per tant, conclouen que «la maniobra, en cas de ser certa, no només deu ser il·legítima i mancada de base normativa, sinó que resulta encara més indignant si tenim en compte que l’apliquen els mateixos governants que han volgut enfrontar els treballadors de l’administració entre nosaltres i amb els de l’empresa privada». Tampoc es van oblidar de recordar que després del descompte de l’IPC, «des de l’abril ja hi ha molts treballadors que cobren menys, i afecta precisament els que tenen sous més baixos». La conclusió dels signants del comunicat és que el Govern «tractava d’aplicar la llegenda de Robin Hood en sentit invers».

IPC

Justament sobre la retallada de l’IPC, van aprofitar per remarcar que des de Funció Pública no s’ha acabat d’aclarir aquesta acció i que actualment hi ha un recurs del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració de Justícia i el Govern al TS. «Sigui quina sigui la sentència, de moment ja s’ha aplicat aquesta retallada i ara, en contrapartida, ens trobem amb una requalificació salarial per a alguns ministeris i departaments decidits a dit. És un insult a la intel·ligència en tota regla», sentencien.



Tampoc s’obliden del nou Govern que s’ha de configurar els propers dies. Afirmen que és «corresponsable de les decisions preses en la legislatura anterior» i avisen que «ho té molt complicat» si vol donar una imatge diferent de voluntat de diàleg amb els treballadors i de negociació amb els seus representants, «perquè els seus antecessors li han deixat un panorama realment difícil de justificar». Per això, demanaran explicacions sobre la qüestió.