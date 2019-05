L’eliminació dels 90 euros mínims i el DIVA disparen el ‘tax free’

L’eliminació de l’import mínim de compra de 90 euros i la implantació del sistema electrònic DIVA han suposat «un increment del servei, derivat de la demanada de compradors andorrans, especialment, de productes alimentaris», va informar la cap de Dependència Regional de Relacions Institucions de l’Agència Tributària, María Zamora. Segons va explicar, des de l’1 de gener fins al dia d’avui s’han tramitat uns 28.000 DIVAs a la duana espanyola, el que suposa una mitjana mensual d’aproximadament 7.000 demandes. En euros, va detallar la cap, representen més de 30.000 euros al mes i, per tant, des de principi d’any, s’han tornat fins a 150.000 euros provinents d’impostos espanyols a andorrans i residents.



Zamora va informar que des que es va posar en marxa el nou sistema digitalitzat, també s’ha pogut constatar que el mes en què es va aconseguir la xifra de devolucions més elevada va ser al gener, amb més de 50.000 euros, fet que s’atribueix «directament a les compres de Nadal».

Situació fiscal

Malgrat els bons números, l’Agència Tributària espanyola ha corroborat que, «en virtut de la tramitació electrònica del tax free», encara hi ha espanyols residents al Principat en situació fiscal pendent de regularitzar. Concretament, va assegurar Zamora, la duana de la Farga de Moles «s’està coordinant actualment amb l’Administració de l’Agència Tributària a la Seu d’Urgell per facilitar la gestió del canvi de domicili». És a dir, «la situació que estem regularitzant és la d’aquells compradors que havent canviat la seva residència d’Espanya a Andorra, i que així ho puguin acreditar, encara no han comunicat a l’Agència Tributària la nova adreça».

Comerciants andorrans

Tot i les importants quantitats de diners, els comerciants andorrans creuen que el tax free «no és el seu principal enemic», sinó que el que cal fer per revertir la situació és «solucionar el canvi d’hàbits de la gent» i adaptar-se als nous costums a l’hora de comprar, en paraules de la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany, Sussagna Venable. La presidenta de The Shopping Mile, Sònia Yebra, per la seva banda, va considerar que s’ha de «mentalitzar els clients que viuen a Andorra que consumir aquí és bo per a tots».

Comerciants de la Seu

Amb tot, els principals beneficiats del nou sistema, a més dels residents al país, són els comerciants de l’altra banda de la frontera. L’expresident de la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell, Ramón Ferrer, va assegurar a EL PERIÒDIC que cada vegada són més els botiguers de la ciutat que aposten per emetre les seves pròpies factures perquè al client se li torni el 100% dels impostos. «Abans la majoria de comerços feien el tax free amb empreses col·laboradores que no tornen el total de l’IVA, sinó que es queden un percentatge de benefici. Ara la majoria prefereix emetre les seves factures perquè suposa un al·licient a l’hora de captar clients», va explicar Ferrer.