El «bon ritme dels treballs» permet reobrir l’RN22 dos dies abans

La reobertura d’accés a França per la RN22 ha estat un misteri des del primer dia que va tancar la carretera per una esllavissada. Després d’un ball continu de dates, i que aquest mateix dilluns el cap de Govern en funcions, Toni Martí, anunciés que la frontera francoanadorrana obriria divendres, ahir a la tarda finalment es va restablir la circulació en els dos sentits de la marxa.



Segons van informar el Govern i l’ambaixada francesa a Andorra, el prefecte de la regió d’Occitània, Étienne Guyot, va comunicar a Martí a primera hora del matí que «el bon avançament dels treballs d’estabilització del terreny per garantir la seguretat de la zona» van possibilitar obrir la via un parell de dies abans del previst. Les autoritats franceses van explicar que els treballs s’estan desenvolupant a un ritme òptim i, tot i que l’accés rodat ja s’ha restablert, els pròxims dies es continuarà treballant amb força en la reconstrucció definitiva dels talussos i la treta de pedra. El cap de Govern en funcions va agrair una vegada més la col·laboració mantinguda amb les autoritats gal·les i «la intensitat i la celeritat amb què s’han dut a terme les intervencions».

«La millor notícia»

Però si hi ha algú que realment va celebrar la reobertura de la carretera són els comerciants del Pas de la Casa. El president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrier, va considerar que «tenir la carretera tancada és el mateix que tenir la caixa tancada», de manera que la seva reobertura és «la millor notícia» que podia rebre el teixit empresarial i comercial del poble. Tot i agrair la feina feta per França, Carrier va insistir que «el que hem de fer nosaltres és tornar a posar sobre la taula l’estudi de la carretera andorrana que baixa per la Solana fins a l’Hospitalet» i que «només aleshores, tindrem la seguretat que, passi el que passi, el Pas de la Casa no tornarà a quedar aïllat».



L’empresari Antoni Miralles, però, va discrepar i va assegurar que «jo fa 25 anys que visc a Andorra i mai havia viscut una situació similar. Per tant, qui ha de decidir si és viable construir una carretera d’aquestes característiques són els tècnics, i no els comerciants». Malgrat això, va valorar molt positivament la notícia i va desitjar que «si ahir obria la carretera, avui nosaltres vendrem amb normalitat, que és el més important».



Amb tot, el que sí que van demanar la majoria de comerciants és que aquesta situació hagi servit per «fer pinya» i acabar de tirar endavant una associació que «ens faci anar tots a una» davant les autoritats i els seus interessos empresarials conjunts.

Campanya per a França

Miralles també va aprofitar per fer una crida a l’Administració perquè ajudi a fer saber a tothom «que estem oberts». En aquest sentit, Andorra Turisme, en col·laboració amb el Comú d’Encamp i Grandvalira, va informar dimarts que demà iniciarà una campanya de comunicació per «incentivar als turistes a realitzar les seves compres» sota el lema L’àcces au Pas de la Case est ouvert. L’objectiu era començar la campanya el mateix dia que es reobrís la carretera, però davant l’anunci inesperat d’ahir al matí, Andorra Turisme ha decidit mantenir la seva planificació inicial i fins demà no la posarà en marxa en territori francès. Serà a partir de llavors quan tots aquells turistes que realitzin compres superiors a 20 euros podran entrar en un sorteig de tres estades al país i tres forfets de temporada de Grandvalira.



Per reforçar la comunicació exterior, es donarà a conèixer a diferents mitjans de premsa escrita i online francesa, en ràdios locals d’Occitània i a les xarxes socials. A més, a partir del 10 de juny s’iniciarà la campanya de comunicació de rebaixes d’estiu i així es donarà contiuïtat a la promoció actual.

Pel que fa a la campanya paral·lela de consum intern El Pas de la Casa t’espera, i que es va engegar dissabte passat, fonts de l’oficina de turisme de la localitat encampadana van informar que ja s’havien bescanviat més de 1.600 tiquets de compres de més de 20 euros fetes per andorrans i residents.



El sorteig d’ambdues promocions es realitzarà el 3 de juny.