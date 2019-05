L’AREB acorda un altre traspàs de BPA a Vallbanc

El Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va aprovar, en la reunió del passat 10 de maig, un nou acord de transmissió seqüencial de diferents actius i passius de BPA a favor de Vall Banc, tal com ahir publicava el BOPA.

La migració operativa i tècnica començarà en breu i es podrà allargar fins al 30 de juny d’enguany. L’últim traspàs de clients es va autoritzar al mes d’octubre del 2018 i l’anterior al mes de maig, quan es van migrar a la nova entitat bancària fins a 80 comptes per un valor de 29 milions d’euros. Cal recordar que perquè els comptes puguin ser traspassats han hagut de passar el procés de revisió que s’està duent a terme a tots els clients des de la nacionalització del banc i el naixement de Vall Banc. En definitiva, cal que es confirmi l’evidència que no concorren causes relatives a delictes, faltes o infraccions.

Històric de migracions

El primer traspàs es va fer a l’abril del 2016, poc més d’un any després de la nota del FinCEN, i va aglutinar el 92% dels clients de BPA. Dels que no van ser traspassats, un 3% van ser considerats sospitosos de blanqueig de capitals, mentre que el 4% restant van ser considerats no aptes per manca d’aportació de documentació justificativa de la seva operativa. Aquest 4% corresponia a 1.242 clients, amb un volum de negoci de 708 milions d’euros.