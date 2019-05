Demanda d’Eden Springs contra el Comú de la Massana

El conflicte derivat de la intoxicació per l’aigua d’Arinsal encara porta cua. La Batllia ha admès a tràmit una demanda de la distribuïdora de l’aigua, Eden Springs contra el Comú de la Massana. El conflicte arrenca per una reclamació de la societat contra la corporació per responsabilitat patrimonial relacionada amb l’episodi de contaminació de l’aigua de la font d’Arinsal el 2016. La corporació va desestimar el recurs administratiu en que l'empresa reclamava al comú la seva responsabilitat patrimonial i, de fet, des del comú es va indicar que la resolució va ser aprovada per consell de comú i «desestimava en tots els seus termes» el recurs de l’empresa i es mostrava contrari als arguments esgrimits per Eden Springs.



Cal recordar que després del brot de gastroenteritis, centenars de persones van reclamar com a afectats. Finalment, el Col·lectiu Ronda (que representava als afectats) i l’empresa subministradora d’aigua van arribar a un acord per indemnitzar als afectats. En total, s’havia d’indeminitzar 659 persones, i els imports eren variables en funció del nivell d’afectació. A aquells ciutadans que van patir el brot i disposaven de la documentació de baixa i alta laboral, Eden es va comprometre a donar 59 euros per dia de treball perdut i un import fix de 15 euros corresponent a les despeses farmacèutiques. Qui només hagués rebut una assistència sanitària derivada de la gastroenteritis (sense necessitat de baixa laboral), havia de rebre una indemnització total de 222,5 euros.