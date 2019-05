L'Executiu sabrà quant gasten els turistes i les seves tendències

Visa facilitarà al Govern informació sobre els interessos i hàbits dels turistes a Andorra, va informar ahir l’Executiu. És a dir, l’Administració obtindrà informació segmentada per país d’origen, per zones geogràfiques i sectors d’activitat dels comerços i establiments per així «millorar l’oferta de serveis turístics del Principat i reforçar l’economia del país», va explicar el Govern a través d’un comunicat.



El pacte, signat entre el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació en funcions, Gilbert Saboya, i el director de consultoria i desenvolupament de negoci per al sud d’Europa de Visa, Alfredo Marchese, facilitarà la informació referida a aspectes com les poblacions amb més afluència de visitants, el volum de despesa dels turistes, les dates amb més visitants, la seva procedència, la freqüència dels desplaçaments, els dies d’estada a Andorra i els sectors d’activitat que prefereixen els visitants. L’extracció i l’anàlisi de les dades les faran la divisió Visa Consulting & Analytics, que compartirà les conclusions, «basades en dades agregades i anònimes», amb l’Executiu.



Els resultats permetran dissenyar «estratègies destinades a reforçar la competitivitat dels sectors econòmics» presents al Principat, va detallar el Govern. A més, l’anàlisi de l’evolució dels indicadors, possibilitarà fer una comparativa amb altres mercats per sector i nivell de despesa. Tot això, amb l’objectiu «d’identificar tendències, fortaleses i oportunitats per millorar l’economia d’Andorra».



En la signatura de l’acord, Saboya va destacar que el desenvolupament d’eines de coneixement sobre el comportament dels visitants al Principat «és clau per millorar l’experiència» i, per tant, «la competitivitat del teixit empresarial». També va ressaltar «el salt qualitatiu en l’elaboració d’estratègies que suposa disposar de dades de mobilitat i de transaccionalitat». Pel directiu de Visa, el projecte suposa que Andorra «disposi de les eines més avançades en l’anàlisi de gestió del coneixement, així com una informació única i exclusiva de Visa que permetrà poder prendre decisions amb més rigor científic», va indicar.



La col·laboració amb l’equip de Visa Consulting & Analytics es desenvoluparà a través del Data Hub d’Andorra, impulsat per Actua.