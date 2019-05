Un ramader grava l’atac mortal de voltors a un vedell

Un ramader del Pallars Sobirà ha documentat, mitjançant una filmació amb vídeo, com un estol de voltors ataca mortalment un vedell nounat i fereixen greument la mare del vedell, una vaca que a causa de les ferides finalment va haver de ser sacrificada. És una de les gravacions més explícites que s’han fet fins ara al Pirineu per demostrar que les aus carronyaires alliberades els darrers anys al Pirineu català no es limiten a alimentar-se de cadàvers sinó que també ataquen bestiar viu, un fet que els pagesos denuncien des de fa temps malgrat que el Govern i els grups ecologistes ho han rebutjat reiteradament.



Segons va exposar dimarts al diari Segre el ramader afectat, Genís Farré, els fets es van produir el passat dia 3 de maig al nucli de la Bastida, dins del terme municipal de Sort. Farré va explicar que va rebre una trucada d’un veí alertant-lo que «desenes» de voltors estaven picant amb el bec una vaca en el moment que anava de part, i que també estaven matant el seu vedell acabat de néixer. El pagès va apropar-se a la seva finca i va intentar foragitar-los en dues ocasions, però els voltors tornaven al lloc i finalment van acabar amb la vida del vedell, mentre que la vaca va patir hemorràgies internes.



Davant la impotència per no poder expulsar-los, ja que el voltor és una espècie protegida i el Govern de Catalunya prohibeix matar-los, l’afectat va decidir filmar aquest tercer i definitiu atac, per tenir una prova en vídeo i presentar-la davant les autoritats.

A més, es dóna la circumstància que el ramader havia avisat els Agents Rurals per tal que vinguessin a la finca per aixecar acta de l’atac. Quan els agents van arribar, els voltors seguien mossegant el vedell i la vaca i, per tant, aquesta vegada van poder ser testimonis de primera mà del fet que estaven atacant bestiar viu. La vaca va patir hemorràgies internes que van obligar a sacrificar-la.