L’estació d’Ordino Arcalís deixa de formar part de Vallnord

Secnoa, la societat explotadora del camp de neu d’Arcalís, va comunicar ahir en el consell d’administració de Vallnord que deixa de formar part de la marca, que fins ara aglutinava l’estació ordinenca i la de Pal-Arinsal de la Massana. El trencament es veia a venir des del juny de l’any passat quan l’estació d’Ordino Arcalís va passar en mans majoritàries de Saetde –la societat que gestiona l’estació de Pas de la Casa-Grau Roig que forma part de Grandvalira–.



Amb l’acord, la família Viladomat va passar a obtenir el 76% de les accions de Secnoa, societat fins aquell moment 100% de titularitat pública. Amb el canvi de titularitat, doncs, era lògic que l’accionista majoritari de l’estació no volgués formar part de dues societats que són competidores (Vallnord i Grandvalira).



A partir d’ara, caldrà definir com es procedeix amb el trencament i quin futur li espera a la marca Vallnord, ja que encara no s’ha decidit si seguirà o no. Una possibilitat és seguir oferint el forfet conjunt Ordino Arcalís i Pal Arinsal, tot i que no sota el paraigües de la marca Vallnord. Tot plegat està encara per definir.



Fonts properes a l’estació consultades ahir van afirmar que «sentimentalment sap greu» tot i que s’entén que el moviment és lògic comercialment parlant. De fet, tot i que encara queda mig any perquè es doni el tret de sortida a la nova temporada d’esquí, Grandvalira i Arcalís ja treballen en la comercialització conjunta dels forfets. Aquesta modalitat permetrà esquiar indistintament a les dues instal·lacions. Cal recordar que aquesta darrera temporada els esquiadors que tenien el forfet de temporada de Grandvalira ja podien accedir a l’estació ordinenca, però havien de pagar un plus de 90 euros.



En l’actualitat «s’està treballant per fer alguna cosa conjunta, és de sentit comú», va avançar ahir a l’ANA el cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, que també va definir com a «lògic» que, «tenint en compte que formem part de Grandvalira», existeixi aquesta possibilitat de cara a l’hivern vinent. Una altra font que forma part de la negociació va confirmar que, dins d’aquests productes que s’estan ja tancant en el si de Grandvalira, «la majoria inclouran Arcalís».



D’altra banda, el cònsol també va confirmar l’opció que hi hagi un forfet de temporada exclusiu per a Arcalís.