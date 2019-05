L’assemblea decidirà el futur de la Federació Andorrana de Futbol

L’assemblea de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) serà l’encarregada de decidir el futur de l’entitat, que es reunirà la darrera setmana de juny, abans de dia 30 d’aquest mes, data límit segons els estatuts de l’entitat. En aquest context, la data serà anunciada en els pròxims dies i serà de caràcter ordinari, ja que, segons va explicar Manolo Jiménez, vocal de la junta de la FAF que exerceix de portaveu de l’entitat, a EL PERIÒDIC, «s’ha de celebrar cada any i serveix per presentar comptes i fer balanç de l’any» i, en aquest cas, estarà marcada per l’operació Cautxú, que investiga la presumpta comissió de delictes financers i econòmics relacionats amb les partides econòmiques de la UEFA i de la FIFA a través dels programes que desenvolupen.

Per tornar a la normalitat, la FAF necessita seguir amb la tasca del secretari general i del tresorer

Cal recordar que, en aquest context, el secretari general de l’entitat, Tomàs Gea, segueix en presó preventiva i el ja expresident de l’entitat, Víctor Santos, va presentar la dimissió dilluns després d’haver estat posar en llibertat amb càrrecs el dijous de la setmana passada.

La junta tindrà un nou membre

Per tant, «com diuen els estatuts, en força major d’absència del president, que és el que està passant, tota l’obligació recau sota els vicepresidents, que són l’Alfonso Martín i l’Elisabeth Pirot, ells duran a terme l’assemblea, perquè en són els responsables». En aquest sentit, serà aquesta que decidirà si se segueix treballant d’aquesta manera, amb els vicepresidents, els vocals i amb la incorporació d’un nou membre, o si, en canvi, es decideix celebrar eleccions. «Si ells ens donen el vistiplau, podem seguir així», assegurava. En aquest context, la junta directiva de l’entitat encara no ha decidit quin càrrec ocuparà ni quines funcions acabarà de tenir aquest nou membre. «Estem estudiant el tema, com que tampoc tenim el tresorer, no sabem si algun vocal o vicepresident farà les funcions de tresorer, perquè ara, aquest està absent», aclaria Jiménez.

Gea no serà substituït

Pel que fa a la figura del secretari general, que actualment ocupa Gea, va voler subratllar que «en cap cas se’l substituirà perquè tot i que té el contracte en suspens, encara és treballador de la Federació fins que la justícia dicti el contrari». «Estem treballant sobre la seva vacant perquè necessitem prendre decisions diàriament i un secretari», reiterava i afegia que «hem de continuar fent la seva tasca i quan torni Gea, si torna, valorarem si hi ha dues persones fent aquesta feina, però això, es valorarà a posteriori». Per tant, aquestes tasques, en principi, recauran sobre l’actual personal de la FAF, «que ja fa molts anys que són a l’entitat». «Hi ha treballadors que, per part seva, poden fer un esforç perquè això no es pot aturar, ja que ens sentim obligats a seguir amb les tasques que estava fent Gea, però en cap cas tindrem un nou secretari», reiterava.

Declaracions a la batllia

Per un altre costat, Jiménez va assegurar que «personalment, no he tingut cap citació» per part de la Batllia i va confirmar, «al 100%» que «la resta de la junta tampoc ha estat citada».

Així, la resta de personal de l’entitat que estava citat a declarar, ja ho ha fet i ara, «esperem que aquest procés jurídic acabi com més aviat millor».

Agraïment als clubs

Per un altre costat, Jiménez va afegir que «el més important és la reacció que han tingut els clubs perquè si no tinguéssim el suport del futbol, seria tot molt diferent». «Ens hem de donar suport i la veritat és que els clubs, els treballadors de la FAF i molta gent, ens ha fet costat i això s’ha de mantenir i continuar», comentava i recordava que «la justícia farà el seu camí». Així mateix, va voler «donar les gràcies a tota la gran família del futbol andorrà» i va valorar molt positivament «tots aquests anys que el futbol ha evolucionat amb tota aquesta gent que fa anys que hi està treballant».

A més, no es va voler oblidar del conjunt d’àrbitres de la FAF, «que són un component molt important de la lliga». «Ens han correspost amb el suport i és d’agrair», reiterava. En aquesta línia, pel que fa als possibles partits arreglats, la FAF ha descartat obrir una investigació perquè «són rumors i no hi ha res contrastat». «Si veiéssim alguna irregularitat, actuaríem però nosaltres, no hem vist res», sentenciava.



La UEFA transmet un missatge de tranquil·litat a la FAF i aposta per seguir evolucionant

Després de les detencions, la UEFA va transmetre un missatge de tranquil·litat a la Federació Andorrana de Futbol i els va instar a seguir «pas a pas» i a veure «com evoluciona el tema jurídic». En aquest sentit, la federació es va posar en contacte amb la UEFA des del primer moment per explicar la situació i ells van respondre que s’havia d’actuar amb normalitat i per tant, els van transmetre absoluta confiança per seguir creixent. Per tant, no hi haurà cap mesura per part de l’entitat i no hi haurà cap problema econòmic. Les inversions perquè els joves puguin seguir practicant aquest esport segueixen en ple funcionament.

Tot i que hi ha hagut una petita pausa pels fets, el projecte de la construcció de nous camps a Encamp està més avançat del que inicialment es podria pensar.