El comú amplia la zona verda del Parc Central

En el marc de les accions de remodelació del Parc Central que el comú de la capital va engegar la primavera de l’any passat, ahir el BOPA va fer pública l’adjudicació d’uns nous treballs que han de permetre ampliar la zona verda amb què compta el parc. En aquest sentit, s’invertiran 157.107,84 euros per remodelar la zona que actualment ocupa l’skate park i que està asfaltada, a més de l’espai on habitualment s’ubica la carpa petita del Cirque du Soleil. L’skate park, tal com ja es va anunciar, es traslladarà al nou parc de la Serradora de Santa Coloma (la corporació té previst adaptar els espais segons les necessitats dels usuaris) i aquí es retirarà l’asfalt, s’hi plantarà gespa i s’hi portarà terra vegetal. Des del comú es va explicar que la inversió és una mica més alta del que podria semblar, ja que s’ha d’incloure també un sistema de reg i, per tant, els elements tècnics encareixen els treballs.



En total s’intervindrà en una zona de 2.400 metres quadrats i es mantindrà l’accés des del passeig del riu però s’hi col·locaran llambordes. Igualment, també s’eliminaran els camins asfaltats que recorren actualment el parc, per substituir-los per un espai verd, mentre que aquelles passeres que ara ja estan fetes amb llambordes es mantindran.



La previsió és que les obres comencin a partir del 9 de setembre, un cop hagin passat les vacances d’estiu i també s’hagi acabat el Cirque du Soleil, de manera que s’haurà pogut desmuntar la carpa que actualment ocupa part de l’espai que s’ha de transformar. L’empresa adjudicatària, Serveis Immobiliaris i de Construcció, SAU, compta amb un termini de 4 setmanes per executar les obres.