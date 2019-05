Els escorcolls no han afectat el dia a dia de la federació de futbol

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) no va ser intervinguda com a persona jurídica en l’operació Cautxú i no té cap acusació ni cap embargament de comptes per part de la Batllia i per tant, l’entitat actua amb total normalitat després de l’escorcoll de dos dies de la setmana passada.

En aquest context, segons va explicar Manolo Jiménez, directiu de l’entitat, «només es van emportar la documentació que la batlle va exigir per esbrinar les acusacions que s’han fet als treballadors i directius de la FAF, però per al treball del dia a dia, tenim les nostres eines per seguir treballant en aquest sentit».

Així mateix, va indicar que «tot i que això ha suposat una bufetada, l’activitat de la federació en l’àmbit competitiu s’està fent com sempre». En aquest sentit, va indicar que «la jornada passada va ser l’habitual que sempre fem a la Lliga Nacional i a més, vam entregar premis de campions de lliga i es van fer tots els partits marcats en el calendari».

«En el sentit competició i de logística, tenim tota la normalitat», assegurava i reiterava que més aviat, el problema està «en el tema més administratiu i de prendre decisions», fet que gestionava Tomàs Gea, secretari general de l’entitat que es troba en presó provisional. «Ho hem de saber gestionar de la millor manera possible», aclaria i afegia que «el dia a dia és normal entre cometes perquè el trobem a faltar, igual que al president i al tresorer». «No hem pogut parlar amb ningú, hem d’esperar com evoluciona la justícia», sentenciava.