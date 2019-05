Licitació de la cinquena fase del fons de Ràdio Andorra

L’inventari i la descripció del fons discogràfic de l’edifici de Ràdio Andorra, situat a Encamp, va començar el 2013. A finals de l’any passat s’havien netejat un total de 21.213 discs, enfundats i amb la descripció bàsica en paper. Es troben encabits en 614 caixes d’arxiu definitiu. Hi ha 16.239 discs de pedra catalogats a la base de dades, amb 376 de transcripció conservats.

L’Arxiu Nacional d’Andorra continua la seva tasca amb els treballs d’inventari del fons de Ràdio Andorra, avaluant el material i aplicant les tècniques per a la seva conservació i recuperació. Els treballs que entren a concurs estan estipulats en descriure, inventariar i condicionar 10.000 discs en un termini màxim de 14 mesos.

Per El Periòdic

