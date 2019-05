Segueixen els retocs al Nacional per rebre a França

Totes aquestes petites reformes estaran enllestides abans de la visita de la selecció de França del pròxim 11 de juny, en el matx classificatori per a l’Eurocopa 2020, un partit que s’espera amb molta emoció.

El BOPA va publicar ahir un edicte en el qual es va donar a conèixer l’adjudicació del subministrament i instal·lació del videomarcador per a l’Estadi Nacional. En aquest sentit, l’adjudicatari és Mondo Iberica i tindrà un cost de 20.890,95 euros i el termini d’execució serà d’una setmana. En aquest sentit, aquest fet arriba després que dimecres el Consell de Ministres, a proposta del ministeri d’Ordenament Territorial, va aprovar ahir l’adjudicació dels treballs de subministrament de taquilles per als vestuaris de l’Estadi Nacional.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació