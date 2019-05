Oliveras deixa l’esquí alpí i Gabriel i Cornella són novetat

Marc Oliveras, que competia en velocitat, no formarà part de l’equip de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) la temporada vinent. Així, segons va explicar Max Tissot, el nou director esportiu de l’entitat, «el seu rendiment no ha estat massa bo» i «no ha puntuat». A més, va donar a conèixer que «té un projecte amb l’esquí cros i, si això el motiva, des de la federació, tindrà tot el suport».

Pel que fa als equips, en el bloc masculí Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella passen a l’equip de tècnica amb Àxel Esteve, Àlex Rius i Joan Verdú. L’equip de velocitat estarà format per Matías Vargas i Kevin Courrieu. En el bloc femení, no continuen a la FAE, Sissi Hinterreitner i Zoe Ramírez. Carla Mijares a més, compartirà pretemporada amb Mireia Gutiérrez.

En aquest context, el balanç de la temporada que ha fet l’entitat ha estat «positiu» i en paraules de Tissot, «s’ha aconseguit equilibri molt interessant en tots els grups». I per tant, l’aposta serà continuar amb la feina. «S’han pogut veure molts canvis i evolucions en cada un dels corredors, i que l’ambient de treball ha estat molt bo i seriós», comentava i remarcava que «han tingut incidència, per contra, les lesions, que han afectat als resultats en la Copa del Món de Joan Verdú i Mimi Gutiérrez».

A més, va manifestar que «la temporada ha estat bona perquè hi ha hagut bons resultats i els rànquings i punts FIS han baixat en general».

Per la seva banda, Joan Verdú va informar que el mes que ve farà quatre dies d’esquí i preveu començar la pretemporada sense problemes. «Tots estem molt contents amb el treball i la rehabilitació», assegurava l’esquiador.