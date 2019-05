Recouderc, Rodeiro, Muro i Cervós, seleccionats

El Centro Tennis Cassa di Rispamio de San Marino acollirà el grup quatre d’Europa de la Copa Davis del 15 al 20 de juliol.

Els amfitrions, San Marino, es mesuraran contra Liechtenstein, Irlanda, Xipre, Malta, Islàndia, Andorra, Armènia, Albània i Kosovo. En aquest sentit, els seleccionats per a la competició són els residents Laurent Recouderc, Ricardo Rodeiro, Jesús Muro i l’andorrà Èric Cervós. En aquest sentit, segons va explicar Àlex de Santiago, president de la Federació Andorrana de Tennis, «l’objectiu és pujar de categoria i salvar l’honor» i va recordar que «encara no tenim el format definitiu de la competició». «Primer competim als Jocs dels Petits Estats i després tindrem un mes per preparar aquesta competició», afegia De Santiago.

Jiménez segueix triomfant

D’altra banda, la jove promesa andorrana Vicky Jiménez es va classificar ahir pels quarts del final del torneig europeu Joan Mir. Es va imposar per 6 a 2 i 6 a 2 a la francesa Kiara Belhadj.