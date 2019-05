Més de 34.000 euros en allotjaments a la Biennal de Venècia

La despesa pública dels representants andorrans per a la inauguració de la Biennal d’Art de Venècia és de 34.730 euros, en un període de temps que va del 26 d’abril al 12 de maig.

La partida pressupostària aprovada és per a l’allotjament de professionals i la delegació andorrana a la cita italiana, per al muntatge i la inauguració del pavelló del Principat. El desemborsament es realitza a l’Hotel Savoia & Jolanda de la capital del Vèneto. La Biennal va inaugurar-se el cap de setmana passat, amb l’obra de Philippe Shangti The future is now (El futur és ara), mostrant-se a l’Instituto Santa Maria della Pietà, un antic convent, orfenat i conservatori de música situat al barri del Castello. Les creacions de l’artista francès són una representació de la degeneració del planeta i la humanitat, en un món on l’oxigen és un bé de luxe, els arbres han desaparegut i només es poden veure als museus, i on les persones mengen insectes per alimentar-se.