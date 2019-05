El PS va oferir a L’A un govern de «18 mesos»

La proposta no va arribar a cap port però durant el transcurs de les negociacions per a la investidura el PS va oferir a L’A i a terceravia un govern de «18 mesos». Així ho va revelar el líder de L’A Jordi Gallardo durant la segona sessió del debat d’investidura. «La proposta de programa de Govern que va presentar López no és la que es va presentar a L’A» va manifestar el dirigent liberal, que va assegurar que des del seu partit «preferim ser la crossa d’un govern de quatre anys que una crossa d’un govern transitori que només busca el rèdit electoral durant 18 mesos».

El plantejament del PS consistia a formar un govern alternatiu que convoqués eleccions al cap d’un any i mig

En aquest exercici de treure draps bruts, López va destapar que Gallardo «va dir que si era favorable» a una mesura que es tractava «d’afrontar prioritats i urgències» en matèria d’habitatge o la Unió Europea, entre d’altres. «Ha jugat al doble joc entre DA i PS. Queda clar que vostè volia arribar al Govern, bé per l’esquerra o bé per la dreta. I sembla que els compromisos amb els electors no li importen res» va etzibar el conseller socialdemòcrata. «No se n’ha sortit i vol fer responsable a L’A per fer que el país no quedi bloquejat. En quina part del pensament tenia a Andorra quan oferia una durada màxima de 18 mesos? Tenen una doble vara de mesurar que és difícil de mantenir» va replicar Gallardo.

De fet, els retrets mutus entre PS i L’A van ser una constant durant la sessió. En relació amb l’avortament, la consellera del PS, Rosa Gili, va dir que «fa mal als ulls que aquells que volien consultar a la població hi hagin renunciat a les primeres de canvi». D’aquesta i altres acusacions Gallardo es va defensar dient que «les propostes de d’Acord podran ser defensades des de dins del Govern». Per la seva banda, el tercer actor d’aquest hipotètic tripartit, Josep Pintat, no va comentar res al respecte ja es volia mantenir al marge «fins al dia 14» per «escoltar els dos discursos d’investidura».