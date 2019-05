L’Atlètic Club Escaldes busca revalidar el títol del Memorial Canut

Torna el Memorial Joan Canut i Bové i ho fa amb una final de luxe, amb un duel entre el Sideco FC Encamp de Lluís Cruz i el Tortell Atlètic Club Escaldes de Cabinho. Es veuran les cares aquest dissabte, a les 19.30 hores, al Poliesportiu l’Aldosa, després que la resta de categories hagin disputat les seves respectives finals.

Serà un enfrontament molt igualat. En aquest sentit, Cruz va assegurar que «serà un duel com els tres darrers matxs, amb molta tensió i bastant igualat. Farem com sempre, sortirem a donar la nostra millor versió i a intentar guanyar». «Sorpreses hi haurà poques, és una final que estarà marcada pels petits detalls, coneixem el joc de l’Atlètic Escaldes i l’intentarem minimitzar», explicava i afegia que «és un rival que no és fàcil perquè són jugadors amb qualitat i experiència». «Nosaltres volem que els jugadors corrin i haurem d’estar forts, fent que el rival no estigui còmode a la pista», reiterava.

Per la seva part, Ildefons Serrano, delegat escaldenc, va indicar que «són dos estils de futbol sala diferents». «Hem de vigilar el joc de pilota llarga de l’Encamp i corregir els errors que vam tenir a la lliga, ens haurem d’esforçar moltíssim perquè és molt complicat», subratllava Serrano.

«Perdre la lliga va ser un punt bastant dur, però des que hem començat el projecte sortim a guanyar i a revalidar el títol, tot i la dinàmica positiva de l’Encamp», manifestava mentre que Cruz reconeixia que «arribar a la final és un premi perquè nosaltres no érem els favorits per guanyar la lliga». «Hem anat partit a partit, gaudint de cada moment, perquè no sabíem si tornaria a passar», opinava. «Espero que vegem el pavelló ple, això és el més maco», sentenciava.