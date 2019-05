Torra denuncia «manipulació» en els comptes de la Mútua

El funcionament de la M útua dels funcionaris públics segueix generant polèmica. El president de l’ABA, Joan Torra, considera que l’informe de la situació econòmica que la comissió ha fet arribar als afiliats està «manipulat» amb la intenció d’atemorir als mutualistes sobre el risc de no disposar de prou fons si segueix la tendència a l’alça del nombre de baixes i no es canvia la cotització actual de l’1%.



Així, en el document s’assenyala que entre el 2009 i el 2012, la Mútua va tancar amb un saldo mitjà anual positiu de 359.755 euros, fet que va permetre generar una bossa d’1,4 milions. En aquell moment l’aportació dels mutualistes era de l’1,26%. En canvi, a partir del 2013, l’aportació es va reduir a l’1% i segons l’informe, des de llavors i fins el 2018, s’ha produït un saldo mitjà negatiu de 26.552 euros. Una pèrdua que afirmen que representa un 11,07% del saldo del compte. «Aquesta situació, generada per un augment de les baixes mèdiques, fa reflexionar sobre la viabilitat de l’1% de la cotització mensual actual», exposen literalment.



«Aquesta nota està manipulada. No és cert que hi hagi un increment de les baixes ni que s’hagi d’augmentar la cotització», va assegurar Torra, que va reiterar que la seva proposta, rebutjada fins ara per la resta de la comissió era rebaixar l’aportació al 0,5% o al 0,25%. «Si tenim una bossa d’1,4 milions, ens podem permetre aportar menys i durant 10 o 20 anys, tindríem suficient per fer front als pagaments», va defensar, remarcant que «l’objectiu de la mútua no ha de ser guanyar diners».

Tancament 2018

Pel que fa als comptes del 2018, es recull un tancament negatiu de 66.392 euros i s’apunta que per tal que es generés un equilibri en els números, la cotització s’hauria d’elevar fins a l’1,48%. Torra, però, va recordar que «en cap cas es parla dels 300.000 euros dels deutors que es va dir que faltaven ingressar. Si hi sumem aquests diners, ja no hi ha pèrdues i per tant, l’1% de cotització és completament equilibrat».



D’altra banda, el president de l’ABA es va mostrat molt molest amb la desestimació de la petició feta pel seu col·lectiu i per A118 per tal que els mutualistes poguessin cotitzar, també, pels complements salaris, fet que ara no està contemplat i que actualment impedeix que quan un treballador públic que cobra diversos complements, percebi el 100% del salari quan està de baixa. En la resposta la presidenta de la Comissió argumenta que «els sol·licitants no acrediten ni la seva legitimació ni la seva representativitat per efectuar la sol·licitud formulada» perquè «no certifiquen ni la vigència del seu càrrec ni l’adopció del corresponent acord per part de les associacions». Torra va rebutjar aquest argument assegurant que els càrrecs a l’ABA es van renovar el 2017 i que si bé és cert que no els va registrar en aquell moment, a dia d’avui «ja esta tot actualitzat».