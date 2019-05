El ‘jefe’ Piqué s’encarrega de donar un punt més a l’Andorra

Tan important és trobar punts de consens com explicar-los

En aquest sentit, l’entitat bancària va estrenar ahir un divertit vídeo de suport als tricolor de cara a l’ascens que es pot produir aquest cap de setmana amb Gabri García, Albert Jorquera i Gerard Piqué. Així, en aquestes imatges, els entrenadors del primer equip confien en què el jefe, Piqué, se n’encarregui de donar un plus més a l’equip. «Nano, l’entrenament d’avui ha estat molt bé, es nota que ens juguem l’ascens», destaca Gabri després d’un entrenament. A continuació Jorquera respon: «Sí, però crec que ens caldria un punt més» i finalment, el primer entrenador contesta: «Tranquil que el jefe se n’ocupa».

MoraBanc no viu al marge de les xarxes socials i sempre les ha potenciat, també a través dels equips que patrocina, com el BC MoraBanc Andorra –un referent en aquest àmbit–, o amb l’FC Andorra de Gerard Piqué.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació