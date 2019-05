Els comerciants del Pas reclamen aportacions exclusives

El tall de l’RN22 i els efectes negatius que ha comportat al Pas de la Casa ha obert la caixa dels trons. Alguns comerciants no se senten representats per «cap» de les entitats que defenen els seus interessos, com són Iniciativa Publicitària i l’Associació de Veïns i de Comerciants, i crearan una nova associació «més forta i representativa», va anunciar ahir el portaveu dels representants de l’empresariat a la localitat encampadana, Antoni Miralles. D’aquesta manera, pretenen reclamar «un pressupost únic» per al Pas de la Casa, «tal com tenen l’avinguda Meritxell i Vivand», va recalcar, a la vegada que va posar exemples de les accions que volen: campanyes comercials i turístiques. A més, volen que «només hi hagi un interlocutor del sector» a diferència dels diversos que hi ha actualment amb les autoritats, tal com s’ha fet palès durant les últimes setmanes.



Miralles considera que les entitats actuals «defensen diferents sectors a la vegada» i aquesta «barreja» no ajuda a alçar la veu i defensar uns interessos concrets. Les dues associacions van reaccionar a les paraules de l’empresari. El president d’Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, va afirmar que, tot i «respectar la voluntat» del grup de comerciants que representa Miralles, «és un error» crear un nou col·lectiu. En aquest sentit, va defensar la proposta que va posar sobre la taula l’exministre de Turisme, Francesc Camp, d’unificar les associacions existents «per ser més competents», va reivindicar Carrié. «Podríem formar una associació que aglutini tots els sectors, cada un amb un president o portaveu autoritzat», va afegir.



Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns i Comerciants, Òscar Ramon, va explicar que no va ser convidat a la reunió d’ahir. «Sembla que hi ha diferències entre els comerciants», va lamentar. A la vegada, va defensar la feina feta: «Fem tot el que podem fer tot i ser poques persones», va dir.



Els comerciants que estan a favor d’agrupar-se en una nova associació ja s’han reunit dues vegades per assentar les bases de l’entitat i ahir la van presentar a la resta del sector aprofitant una reunió pública per valorar la reobertura de l’RN22. Ara, assessorats per la Cambra de Comerç, estan avaluant l’aspecte jurídic, va indicar Miralles, que va avançar que l’entitat comptarà amb un president, el qual actuarà també com a portaveu i interlocutor. Una vegada constituïts, sol·licitaran «aportacions» al Comú d’Encamp i a Andorra Turisme, va reiterar.

Neix l'UCAT

Aprofitant la reunió de comerciants realitzada ahir, la Unió de Comerciants Andorrans del Tabac (UCAT) va presentar-se formalment. L’entitat s’ha creat com a conseqüència de la nova llei que fixarà els preus mínims del tabac i aspira a trobar un consens a l’hora de fixar els preus, així com a defensar els interessos i la transformació del sector.