Budzaku demana que Pal Arinsal mantingui la marca Vallnord

El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, lamentava ahir la notícia de la sortida d’Arcalís de Vallnord i demanava entesa perquè Pal Arinsal pugui mantenir una marca «molt potent i coneguda». Des del seu punt de vista, però, el principal problema a què s’hauran d’afrontar serà comercial.



Després del terratrèmol que va suposar en l’àmbit turístic la possibilitat de trencament de Grandvalira, el sector de la neu torna a sacsejar-se amb l’anunci que Arcalís ha demanat abandonar Vallnord. Es podria dir que la notícia era més o menys esperada després que Joan Viladomat entrés com a màxim accionista de l’estació ordinenca, però això no treu que generi certa preocupació. «És una notícia molt negativa perquè parlem d’una marca molt potent que ha fet un esforç extraordinari per posar-se al mercat», va manifestar Budzaku a EL PERIÒDIC.



En aquest sentit, el gerent d’Andorra Turisme va reclamar que no es perdi la marca. «Espero que només sigui un problema comercial», va exposar, afegint que troba «necessari que hi hagi un acord perquè Pal Arinsal mantingui la marca perquè és una llàstima pels diners invertits i perquè ells no tenen cap culpa del canvi d’accionista a Arcalís. Com també s’ha de respectar l’entrada de Saetde, són les regles del mercat».

Producte atractiu

Budzaku admet que el canvi pel que fa a quilòmetres esquiables sota el paraigua Vallnord serà «un problema inevitable», com el fet que «a l’altre costat tindrà una gran potència amb qui competir», però alhora va deixar clar que «Pal Arinsal té un producte prou atractiu per mantenir la marca».



Un altre element a tenir en compte, segons el responsable d’Andorra Turisme, és que, de fet, el domini de Vallnord mai havia estat connectat per ginys, de manera que tampoc s’hauria de fer tan estrany que la marca només inclogui una de les dues estacions. A més, va apuntar «ven més Vallnord que Pal Arinsal per la presència que ha tingut» en l’àmbit comercial.



Per tot plegat, i tenint molt present l’experiència viscuda amb Grandvalira, va reclamar que «tothom pensi en Andorra i no només en els interessos empresarials». I és que un altre dels punts a tenir en compte serà la comercialització als mercats estrangers. «Tenim mercats, com el britànic, que contracten amb molta antelació, per tant, cal aclarir bé què es pot oferir i quina marca sense jugar amb els límits com es va fer en el cas de Grandvalira. No podem cometre els mateixos errors», va sentenciar.

Nova trobada

D’altra banda i pel que fa al procés de sortida d’Arcalís, totes les parts mantenen, de manera oficial, un silenci sepulcral. Fonts properes a Vallnord, però, van remarcar que el que es va transmetre en el consell d’administració d’aquesta setmana és «la intenció de sortir» i a partir d’ara s’haurà d’anar traçant el camí a seguir, recordant que la societat paraigua, Vallnord, compta amb diferents òrgans i participacions que s’haurà d’analitzar com dissoldre-les o incorporar-hi canvis.



En la comunicació tramesa aquesta setmana al consell d’administració de Vallnord, Arcalís va deixar clar que la seva presència no encaixa i, menys, si es té en compte la voluntat que Secnoa, la societat que gestiona les pistes d’Ordino, passi a disposar d’un 5% de les accions de Nevasa, la societat comercialitzadora de Grandavlira. En aquest sentit, les fonts consultades van admetre que el final era previsible i, empresarialment, entenedor.