El Govern crea el primer curs d’artesans de la pedra seca

El Govern ha decidit organitzar el primer curs d’artesans de la pedra seca, una formació encaminada a crear «valor» dins del món de la construcció i a fomentar l’especialització d’artesà constructor de la pedra seca. El curs, que es desenvoluparà durant el mes de juliol, també vol aportar idees d’artesania local d’aquesta tècnica als creadors de projectes de conservació, restauració i posada en valor d’estructures patrimonials, així com als creadors de nous projectes d’arquitectura i paisatge que vulguin conèixer les enormes possibilitats que pot tenir la pedra seca.

Tal com van detallar des de l’Executiu, el curs té un doble objectiu: per una banda, la creació d’eines de formació que permetin dotar qualsevol professional d’aquesta tècnica constructiva que li permeti fer intervencions públiques o privades al país, amb les garanties i els criteris adequats; i per l’altra, la difusió dels valors de la UNESCO sobre l’arquitectura i el paisatge de la pedra seca, amb el convenciment que aquesta difusió és imprescindible per a la conscienciació i per a l’adequada conservació d’aquest patrimoni mundial.

En la formació, s’analitzaran sobre el terreny diverses construccions existents al Principat, com murs, cabanes, feixes o forns de calç, i s’explicaran quines són les iniciatives que s’estan duent a terme en la recuperació i difusió de coneixement per part d’entitats del país.