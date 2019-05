El Laboratori de les Arts se centra en les classes de cant

La sisena edició del Laboratori de les Arts posarà especial èmfasi en les classes de cant, segons va anunciar ahir en la seva presentació el director de l’Espai Música Moderna, Oriol Vilella. «Intentarem produir espectacles musicals cantats en directe», va destacar Vilella tot explicant que aquesta edició s’ha titulat Aventures al museu i es basarà en la pel·lícula Noche en el museo, del director Shawn Levy. Tal com va recordar el director, el film recull la història d’uns lladres que entren a robar els quadres del museu i s’ha d’impedir sigui com sigui. El conseller de Cultura de Sant Julià, Josep Lluís Donsión, va destacar l’èxit de l’edició passada i va mostrar-se confiat que aquest any «tornem a esgotar totes les inscripcions».

La idea de l’activitat és que els nens i nenes coneguin les quatre disciplines artístiques –música, dansa, teatre i arts plàstiques– durant la primera setmana d’assaig, mentre que el darrer dia mostren el que han après amb un espectacle on poden assistir les famílies. La representant de l’Escola Líquid Dansa, Verònica Pérez, va assegurar que «quan acaba la setmana, els participants no volen tornar a casa, ja que troben un espai on expressar-se lliurament i treure fora els seus neguits artístics».