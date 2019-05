La Cambra veu en el sector de l’art una via per atreure inversió

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra celebra 25 anys de vida. En aquest període ha passat per diferents fases, adaptant-se a l’economia nacional i internacional de cada moment, i a les noves maneres de treballar a les empreses. En aquesta via s’ajusta als moviments globals per trobar elements que permetin la millora i funcionalitat de les empreses del país. Són sis els grans projectes estratègics que té programats, i entre aquests està la creació d’una zona franca i apostar en atreure el món de l’art que permeti guanyar en inversions i en un turisme de qualitat.

A Andorra existeix un dipòsit fiscal per a empreses del país i l’entitat està treballant amb la creació d’una zona franca –un punt que portaven programes electorals d’algunes formacions polítiques als darrers comicis– o un dipòsit fiscal per a no residents. El ventall és ampli per atreure inversió, però el focus està posat principalment en un. «Això comporta que es pot obrir les portes a tot el món de l’art pel que fa a obres a Andorra, fer exposicions i tot un sector que avui en dia es mou en zones com Suïssa i Luxemburg. Ens portarà un tipus de clients o inversors d’alt nivell, el qual també ens farà venir un turisme d’alt valor afegit», assegura Miquel Armengol, president de la Cambra. És un projecte en el qual fa temps que hi treballen i ara hi volen incidir a consciència amb el nou govern, per a que es converteixi en una realitat i doni un nou atractiu al país a nivell econòmic. Amb el nou Excecutiu confia a arribar a enteses perquè el cap de Govern, Xavier Espot, «és una persona molt coherent, centrada, que escolta i molt treballador». Respecte al tripartit existent, «ho veiem positiu, ajuda més a reflexionar i veure diferents punts de vista».

Infraestructures

El 19 de juny l’entitat presentarà els estudis realitzats pel que fa a la construcció d’un aeroport al país i comunicacions ferroviàries amb Espanya i França. Respecte a la infraestructura aeroportuària, Armengol és optimista que pugui ser una realitat al Principat, comptant també amb «l’aeroport de la Seu. Tot és compatible».

Per dinamitzar l’economia, «estem buscant en totes les línies, com comunicacions i una zona franca», per tal de canviar, reconduir o complementar el tipus de turisme que tenim», perquè «el problema és que avui dia el turisme està canviant i sobretot això afecta el comerç d’Andorra». Amb aquestes iniciatives es busca «atreure i facilitar que ens vingui un turisme o inversors d’un nivell superior», un fet que «incideix directament a l’economia», a més que «socialment comporta altres valors afegits» com és l’art. Armengol destaca el paper de la Cambra en els nous projectes. Amb la creració d’una zona franca «jugaria directament com passa en altres llocs», mentre que en els aparats aeroportuari i ferroviari «ho gestionaria» l’entitat. Totes aquestes iniciatives són «la punta d’un iceberg. El que compta són les possibilitats que venen a darrere per a les empreses del país, per les inversions».