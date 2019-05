Espot jura el càrrec com a nou cap de Govern

Un dia després d’haver rebut el suport de 17 consellers de la Cambra per a la seva investidura, el nou cap de Govern Xavier Espot va jurar ahir el càrrec a la Casa de la Vall sota l’atenta mirada dels seus pares. «Sento el pes de la història sobre les meves espatlles» va pronunciar Espot, tot i que després va matisar que «no és mai un pes sinó un fonament sòlid per construir un futur de justícia i progrés».

Durant el seu discurs, visiblement emocionat, Espot va realitzar un viatge al passat per posar en valor el sisè centenari de la Casa de la Vall, «un indret simbòlic que representa el lloc on tot comença». En aquest sentit, el líder de l’Executiu va recordar que «a vegades el més original és tornar als orígens», raó per la qual va considerar que «Andorra no necessita reinventar-se sinó redescubrir-se». A més, va recordar que «això no vol dir allunyar-nos de la nostra tradició sinó unir-la encara més perquè sigui més forta». D’altra banda, Espot va retre homenatge als anteriors caps de Govern durant la seva intervenció i va «esperar ser digne del seu llegat».

En relació amb el resultat electoral del passat 7 d’abril, Espot va declarar que «la ciutadania s’expressa de manera plural i vol consens». Per aquest motiu, el cap de Govern va exposar davant la resta de parlamentaris la voluntat «d’encetar una cultura de coalició que ha estat present en la tradició andorrana». En aquesta línia, un dels propòsits que va destacar és «aconseguir que les institucions siguin més properes a la ciutadania».

Abans del discurs d’Espot, la síndica general Roser Suñé també va tenir unes paraules pel nou cap de Govern, el qual va elogiar per ser «un home d’aquesta època». «Us hem vist entendre el moment polític com ningú; us hem vist al costat dels ciutadans mostrant una empatia natural que forma part de la vostra personalitat» va afegir Suñé. La síndica general també va demanar a Espot que faci «pedagogia activa amb els ciutadans» a partir del seu «tarannà dialogant». En relació amb la capacitat de diàleg, Suñé va sintetitzar que per formar un Govern de coalició «també cal tenir un esperit generós perquè només es pot recollir quan se sap donar». «Els anys que venen són fonamentals per a Andorra, perquè hem d’establir les bases definitives de la nostra relació amb Europa i per fer-ho amb garanties d’èxit haureu de saber implicar-hi a tots els actors» va manifestar Suñé.

El traspàs del Martí

l’edifici administratiu de Govern va tenir lloc ahir el traspàs de poders amb l’excap de l’Executiu Toni Martí. «Acabo de fer un traspàs a una bona persona. És una persona honesta, lleial i que estima a Andorra. I ja només amb això ja es pot caminar molt. Li desitjo molts encerts. Estic convençut i ho desitjo perquè ho farà molt millor que jo i això serà un bon senyal per a Andorra» va declarar Martí.

Respecte a l’acord de coalició assolit, el fins ahir cap de Govern en funcions va limitar-se a dir que Espot «ha fet el que ell entén que és el millor per a Andorra, per tant jo només haig de respectar-ho i desitjar que l’hagi encertat perquè tot el Govern vagi en la mateixa direcció».