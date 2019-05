El comú Andorra la Vella vol potenciar la utilització del bus comunal

La corporació d’Andorra la Vella convoca un concurs nacional per adjudicar el servei de bus de la parròquia, després que la llicència actual hagi finalitzat. La intenció és la potenciació de l’ús del transport públic de viatgers.

El comú de la capital té projectat que el servei guanyi en usuaris, i per aquest motiu planteja algunes millores, com permetre el transbord entre línies del bus comunal, a més de potenciar els multiviatges. Es mantindran les tres línies que donen servei actualment i no es descarta que es pugui realitzar canvis en la ubicació d’algunes parades.

Des d’ahir, totes les persones interessades en aquest concurs poden retirar el corresponent plec de bases. Les ofertes han de ser lliurades en sobre tancat i lacrat abans de les 15.00 hores del 13 de juny. L’obertura de plecs s’efectuarà l’endemà a les 11.00 h al Departament de Secretaria General del Comú d’Andorra la Vella.