Dades gratuïtes durant el dia d’avui per als usuaris de mòbil amb contracte

Per commemorar el Dia internacional d’internet, Andorra Telecom ofereix als seus usuaris de telefonia mòbil la gratuïtat durant el dia d’avui de les dades en els seus smartphones. És per als qui compten amb un contracte de la companyia, des de la tarifa XXS a l’XXL.

«Qui no tingui dades incloses a la seva tarifa de mòbil, podrà fer ús d’internet i no se li cobraran les dades que faci, i qui ja tingui dades incloses, no se li descomptaran», indicava el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall. Respecte a l’ús de dades a nivell nacional, a l’últim any el consum de gigues ha crescut un 77% de mitjana, mentre que en roaming, l’increment és del 269%.

L’augment es produeix perquè l’any passat es va pujar la quantitat de dades incloses a les tarifes de mòbil. Aquestes es poden utilitzar tant a Andorra com en itinerància a Espanya, França i Portugal. La meitat dels GB que s’inclouen a la tarifa es poden utilitzar quan l’usuari es troba en els tres països esmentats. Els acords amb operadores estrangeres «han permès disposar de millors tarifes i traslladar-les als clients amb productes que s’adapten a les seves necessitats», assenyalava Casadevall, que subratlla la prioritat que suposa la connectivitat de l’usuari tant dins com fora del Principat.