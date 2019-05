Andoflora omple de lletres i flors la Massana tot i la pluja

Quan tot feia pensar que la inauguració d’Andoflora seria passada per aigua, va sortir el sol. I malgrat que el cònsol major de la Massana, David Baró, admetia que la fira de la planta i de la flor ja està acostumada a les inclemències meteorològiques («les plantes i flors també s’han de regar»), és obvi que el bon temps sempre fa més fàcil l’afluència de visitants. Amb tot, es va recordar que si la pluja torna a fer acte de presència, ningú ha de patir per les activitats, ja que es faran igualment sota cobert a les Fontetes.

En la 26a edició del certamen, el mandatari va defensar que es tracta d’una cita «consolidada» si bé gaudeix «d’una gran capacitat de reinventar-se any rere any». De fet, en aquesta ocasió gira al voltant de les lletres i la cal·ligrafia. Unes lletres que van ser ben presents en la inauguració, quan la companyia Líquid Dansa va oferir una coreografia centrada en la poesia visual de Joan Brossa. Aquest espectacle es podrà veure també avui, en tres passis (12.15 hores, 17.30 hores i 19 hores).



Baró va agrair la participació dels comerciants, tant dels que no fallen en cap edició, com d’aquells que se sumen de nou a la cita. «Ja és un projecte de país i un cop més la unió d’esforços és clau per tirar endavant», va apuntar, remarcant la importància que té la fira per dinamitzar el comerç del poble. A més de les parades de plantes, flors i artesania, la novetat d’enguany és un food truck que concentra tota l’oferta gastronòmica de productes d’Andorra. A més, els restauradors de la parròquia també s’han sumat a la iniciativa oferint propostes relacionades amb la fira.



La cita d’ahir a la plaça de les Fontetes va estar marcada, també, per una important presència política. A més de les autoritats comunals, no hi van faltar alguns dels nous consellers generals així com la subsíndica, Meritxell Palmitjavila.