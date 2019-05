Ros al·lega motius de seguretat en el retard del GPS de l’aeroport

La implantació d’un sistema GPS per a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell, per tal que pugui operar en situacions climatològiques adverses i, en conseqüència, pugui acollir vols comercials, s’ha convertit en un culebrot dels llargs i carregats. Se’n va començar a parlar l’hivern del 2017, dos anys després de la inauguració de la infraestructura aeroportuària, que s’havia de convertir en la referència de l’Alt Urgell i també d’Andorra. Des de llavors els terminis per implantar aquest GPS s’han anat anunciant i incomplint a parts iguals. El darrer, fet la tardor passada, parlava d’aquesta primavera, en paraules de l’ambaixador espanyol a Andorra, Àngel Ros, i corroborades pel llavors ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya. «Però la primavera s’està acabant», va reconèixer el mateix Ros en una entrevista concedida a l’ANA.

Per què no hi ha encara sistema GPS a l’aeroport? Perquè es vol «primar la seguretat», va defensar contundentment Ros. En cap cas hi ha «manca de voluntat política» per part de l’estat espanyol, per anar en contra de la voluntat de la Generalitat de Catalunya. Així ho va deixar entendre l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, en diverses ocasions. Però «no hi té res a veure», va reiterar Ros, Estat i Generalitat «tenen el mateix interès» amb què l’aeroport funcioni comercialment. De fet, l’ambaixador va explicar que parla constantment amb els alts càrrecs catalans que tenen competències amb l’aeroport, i totes dues parts coincideixen en prioritzar la seguretat de la instal·lació.

Arribats a aquest punt, i parlant de terminis, Ros va augurar que «a la tardor ja hi hauran vols comercials». L’Agència Estatal de Seguretat Aèrea (AESA) va demanar un informe a una companyia suïssa vinculada al món aeroportuari, ja que a Espanya cap altra instal·lació opera amb aquest sistema GPS. A Suïssa sí, i es va creure convenient demanar consulta. L’informe, segons va explicar l’ambaixador i exalcalde de Lleida, valida l’aeroport Andorra-la Seu per tenir GPS, però a la vegada demana proves reals de vol, més enllà de les simulacions.

Ros va garantir que, l’endemà que es digui que es pot volar, ja es començarà a negociar amb les companyies aèries que vulguin operar, cosa que no es fa d’un dia per l’altre perquè aquestes companyies han d’adaptar els seus avions, instruir el personal i fer adaptacions.