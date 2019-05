Fitch manté estable el ràting de la banca andorrana

L’agència de qualificació Fitch Ratings va emetre ahir un informe en el qual mantenia les valoracions a les principals entitats financeres andorranes «amb perspectiva estable».

En el cas d’Andbank, va ratificar el ràting a llarg termini BBB i ràting a curt F3 amb perspectiva estable. L’agència va valorar la seva diversificació internacional, l’alta qualitat dels seus actius, la forta capitalització de l’entitat, així com la resiliència del seu model de negoci en la generació de resultats. L’agència assenyala també el potencial de creixement de les seves unitats internacionals: Espanya, Luxemburg, Israel, els Estats Units i el Brasil. El grup Andbank va consolidar al 2018 el seu lideratge en volum de negoci (23.473 milions d’euros). L’agència també va destacar que el model de negoci del grup, centrat en banca privada, ha estat capaç de mantenir un bon nivell de resultats recurrents, generant un benefici de 27,1 milions d’euros, un 12% més del pressupostat.

Per la seva banda, Fitch Ratings també va confirmar a Crèdit Andorrà el ràting a llarg termini BBB, amb perspectiva estable, i el ràting a curt termini F3, una qualificació que reflecteix la fortalesa financera del banc. La confirmació de la qualificació posa de relleu la consolidació del model de negoci de Crèdit Andorrà, amb una estratègia equilibrada enfocada a oferir serveis de banca comercial al país, i de banca privada i gestió d’actius tant a Andorra com a escala internacional. Fitch va remarcar el manteniment de l’estratègia internacional en el creixement focalitzat, amb l’objectiu de treballar per l’eficiència i la rendibilitat.

Finalment, l’agència de qualificació també va emetre la seva valoració sobre el ràting de MoraBanc, mantenint-lo estable en BBB- amb perspectiva estable i un ràting a curt termini d’F3. Així mateix, va valorar positivament la qualitat dels actius de l’entitat i la gestió prudent del seu balanç. Fitch va constatar una millora continuada de la qualitat dels crèdits i préstecs reflectida en la millora de la ràtio de morositat. Així també, va destacar la gestió conservadora de la liquiditat que reforça la solvència del balanç. L’agència de ràting va situar les seves qualificacions en un context en què valora positivament l’estabilitat econòmica a Andorra i el compromís del país per aplicar les regulacions internacionals en el sector financer en convergència amb els criteris de la Unió Europea.