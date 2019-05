Duel contra l’últim de la taula amb opcions d’assolir l’ascens

Titànic. Aquest seria un adjectiu apropiat per qualificar l’FC Andorra de Gerard Piqué. I és que, quan el blaugrana es va fer amb el club, l’equip es trobava en tretzena posició de la taula, a tocar de la zona de descens, i 15 punts els separaven del líder de la classificació del moment: el Mollerussa. Quatre mesos després la situació ha canviat i, a dues jornades pel final de la competició, els tricolors són líders amb 61 punts, seguits del Manresa (60) i del Viladecans (59). Encara no hi ha res decidit, però els andorrans només depenen d’ells per assolir l’ascens. El primer pas serà vèncer demà a les 17.00 hores al camp del Balaguer, l’equip de la cua. I, si els dos rivals directes perden, s’haurà assolit l’ascens.

Tot i això, el jugador Kiki Martínez va considerar que «aquesta setmana no depenem de nosaltres però l’última jornada, si guanyem, sí que ho tindrem tot a les nostres mans. Ens equivocaríem si penséssim que serà un partit fàcil perquè, encara que faci setmanes que el Balaguer ha descendit, tots sabem que quan es juga contra l’Andorra de Piqué hi ha l’al·licient de guanyar. Crec que ens posaran les coses difícils. Hem d’anar a Balaguer pensant que és una final».

En aquest sentit, va afegir que «m’espero un partit on la gran majoria del temps tinguem nosaltres la pilota. Ells estaran tancats a darrere i intentaran no tenir espais a l’esquena. Serà un matx difícil, sobretot si no aconseguim generar ocasions els primers 15 o 20 minuts i avançar-nos al marcador. Crec que el partit de diumenge ens exigeix anar a totes des del primer moment i aconseguir el 0-1 en els primers minuts».

L’estratègia és clara. Ara bé, en els partits contra el Cambrils i en el del Borges Blanques va ser el rival el primer a avançar-se al marcador. En aquest context, Martínez va apuntar que «ens estem acostumant malament a estar per sota del marcador. Per sort, estem reaccionant bé però treballarem perquè no torni a passar».

Sense Forgas

El golejador de l’equip, Ernest Forgas, no podrà jugar en el partit de demà perquè acumula cinc targetes. El davanter centre ha assolit el top 3 de golejadors amb només 17 partits disputats i té una mitjana de 0,8 gols per matx.

Tot i això, Kiki va exposar que «tenim una plantilla de 25 jugadors on només n’hi ha un de lesionat que és Cucu. La resta de jugadors disponibles tenim un nivell òptim per estar a l’onze inicial. Forgas és un davanter que ens ha ajudat moltíssim, porta 14 gols, és el pitxitxi i sempre marca però aquesta setmana no hi serà. Entrarà un altre i, sigui Aláez o Martínez, estic segur que ens ajudarà igualment».

Pel que fa a l’estat de l’equip, va comentar que «està molt bé i és conscient del que s’està jugant. Crec que hem fet un esforç enorme, per no dir sobrehumà, perquè estàvem a molts punts del líder fa quatre mesos i seria un error pensar que està tot fet. Hem d’anar amb cura, estar tranquils, tenir molt la pilota i generar ocasions».

Els rivals

L’Andorra entrarà al terreny de joc coneixedor del resultat del Manresa, que s’enfronta al Mollerussa a casa a les 12.00 hores. Pel que fa al Viladecans, també jugarà al seu camp però ho farà contra el Borges Blanques i a la mateixa hora que els tricolors: a les 17.00 hores.