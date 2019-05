Ja fa dies que els play-off no depenen dels resultats dels tricolors. I és que, a dues jornades pel final de la fase regular, toca centrar-se a fer la feina i esperar les errades que puguin cometre els rivals directes. El MoraBanc Andorra s’enfronta avui a les 20.30 hores al Cafés Candelas Breogán en el que podria ser l’últim partit a casa de la temporada. Un duel on tots dos equips es juguen molt. Per una banda, el MoraBanc Andorra té la victòria obligada si vol mantenir les opcions a play-off. Per l’altra, els gallecs es juguen el descens de categoria.

En aquesta línia, l’escorta Dylan Ennis va expressar que «sabem que hem de guanyar aquests dos partits així que ens centrarem a fer un bon joc. No ens volem posar massa pressió a sobre però hem de guanyar per mantenir la temporada viva. Serà un partit intens per les dues parts perquè els dos hem de guanyar. Ells tenen un full de ruta per quedar-se a l’ACB i nosaltres per seguir lluitant pels play-off». Així mateix, el tècnic tricolor Ibon Navarro va indicar que «si volem arribar amb opcions a l’últim partit a Màlaga, hem de guanyar. Serà complicat perquè els dos equips ens hi juguem quelcom. Esperem un partit difícil contra un equip que en els últims matxs ha mostrat un molt bon nivell malgrat els mals resultats».

En la primera volta, el Cafés Candelas Breogán va vèncer els tricolors per 85-79, en un partit on va destacar Alec Brown. En aquest context, Ennis va comentar que «ens van guanyar a casa seva i ens ho prenem de manera personal, volem tornar-los la moneda. Sortiran amb molta força. Són un equip amb grans tiradors i que té molta energia. Jugarem tan dur com puguem i haurem de seguir el nostre pla de joc per intentar guanyar». Així mateix, sobre la baixa de RayMcCallum va explicar que «és un gran jugador però a l’anada ens van guanyar sense ell. De vegades, quan un equip no compta amb el seu millor jugador, la resta fa un pas endavant per suplir-lo. Sortiran amb molta energia i intentaran endur-se la victòria per evitar el descens, amb o sense McCallum».

Quant a la resta de jugadors, Navarro va exposar que «Cristian Díaz i Salva Arco van fer un dels seus millors partits. Sabem que la posició de quatre amb Brown i Dragicevic obrirà molt el camp i hem de controlar-ho. Ells tenen Sulejmanovic i Gerun que són dos jugadors que han crescut molt aquesta temporada. Hem de controlar moltes coses». «Crec que la mitjana de nivell de l’equip és molt alta i que la seva posició no és justa, haurien de portar dues o tres victòries més però ja sabem què pot passar en els finals ajustats. A més, quan estàs a les últimes posicions, no és fàcil lluitar», va afegir l’entrenador.

Ara bé, de moment, el Poliesportiu es manté com un fortí davant dels gallecs, que no han guanyat cap dels tres duels que s’hi han disputat. I l’equip espera que avui no sigui la primera vegada perquè, si bé es cert que els play-off depenen dels resultats dels rivals directes, està clar que aconseguir la victòria avui és imprescindible. És per això que el canadenc va afirmar que «farem tot el que puguem. No podem controlar què faran els altres equips. Tot el que podem fer és centrar-nos en les cartes que volem jugar. Ens sentim còmodes a casa, estem concentrats en intentar obtenir aquesta victòria i després pensarem a fer-ho a Màlaga». L’últim partit de la fase regular serà diumenge que ve contra l’Unicaja.

Altes i baixes

Els visitants arriben amb moltes baixes al partit d’Andorra. No podran comptar amb Ray McCallum, que serà baixa per lesió aquestes dues últimes jornades. A més, Henk Norel, Sergi Vidal i Daniel Ochefu han estat dubte fins a últim moment per problemes físics. D’altra banda, es reincorporarà Sergi Quintela. Per part dels locals, el capità Oliver Stevic està afrontant la recta final de la seva recuperació però de moment encara és baixa.

Les dades

En aquest duel s’enfrontaran dos dels millors equips de la Lliga Endesa en el rebot ofensiu. Els de Lugo estan en primera posició mentre que els tricolors són tercers. A més, el pivot del MoraBanc, Jerome Jordan, s’enfrontarà en aquest partit a l’equip amb el qual va començar la temporada. D’altra banda, el Cafés Candelas Breogán acumula quatre derrotes consecutives i es troba últim a la classificació.

Birrets a l’aire

Durant la mitja part, 11 jugadors júnior passaran a formar part de la categoria sènior i demà. Pere Pràxedes serà el padrí de la cerimònia de graduació de: Daniel Arqués, Èric Escabias, Bryan Moreira, Àlex Ojaos, Adrià Pérez, Ruben Viana, Marc Moliné, Èric Hurtado, Pol Capdevila, Albert Pons i Lies Bosma.