Última jornada d'emoció amb el títol i Europa en joc

La Lliga Mulisegur arriba a la recta final aquest cap de setmana en una jornada en la qual està en joc el bitllet per a la Lliga de Campions i el de l’Europa League. En el play-off pel títol, la UE Sant Julià i el Vallbanc Santa Coloma jugaran a les 16.00 hores al centre d’Entrenament de la FAF i, l’equip que guanyi, es proclamarà campió i representarà Andorra a la Lliga de Campions. A hores d’ara, els lauredians tenen dos punts d’avantatge, amb la qual cosa, els de Jesús Barón en tindrien prou amb un empat.

Això vol dir que als de Marc Rodríguez només els val la victòria en un partit en el qual si no sumen els 3 punts, es podrien quedar fins i tot fora d’Europa via lliga (els colomencs tindrien encara la carta de la final de la Copa Constitució). D’altra banda, la UE Engordany i l’Inter Escaldes jugaran a la mateixa hora a Prada de Moles. Partit marcat en vermell al calendari, sobretot per l’Inter d’Escaldes, que en aquest derbi es juga un bitllet per Europa. Ja sense possibilitat de jugar la Lliga de Campions, els d’Adolfo Baines necessiten guanyar davant l’Engordany i que el VallBanc Santa Coloma no superi el Sant Julià. Si això passa, els escaldencs seran per primera vegada equip de competició internacional.

En el play-off per la permanència, la UE Santa Coloma s’enfrontarà a l’FC Ordino a les 12.00 hores. Els dos estan salvats des de fa setmanes i, per tant, no es jugaran res però buscaran acabar la temporada amb una victòria. A més, el Lusitans jugarà contra el ja descendit FC Encamp. El duel servirà als primers per preparar una promoció amb el rival encara a decidir.

La FAF treballa per efectuar els pagaments

Una de les conseqüències derivades de l’‘Operació Cautxú’ és l’endarreriment dels pagaments de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). La causa de la demora és que les tres persones autoritzades per realitzar aquest tipus d’operacions són Tomàs Gea, que està empresonat; Víctor Santos, que ha dimitit i no es pot apropar a la seu de l’ens; i José García, que es troba en cerca i captura.

De totes maneres, la federació assegura que és una situació temporal i que ja s’han iniciat els tràmits per canviar les signatures i autoritzar els vicepresidents Elisabeth Pirot i Alfonso Martín. Així doncs, l’entitat considera que de cara a la setmana que ve ja s’haurà solucionat el problema.