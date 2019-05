Jornada de portes obertes en dotze museus per fer difusió del patrimoni

Una dotzena de museus del Principat ofereixen portes obertes des d’ahir i fins demà coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus. «A Andorra ho celebrem des de fa aproximadament dues dècades; portem set o vuit anys oferint la gratuïtat dels equipaments per tal de fer-los més accessibles i en cada nova edició intentem oferir diferents activitats», va detallar en declaracions a aquest rotatiu Eduard Tarrés, tècnic de l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura.

L’Espai Columba és el nou atractiu d’enguany, ja que porta obert des del març i ja ha rebut moltes visites

De fet, enguany han proposat la gimcana Buscant els andosins, un joc que convida a descobrir el patrimoni cultural del Principat a través de la resolució de 14 pistes. «Aquesta vegada ens hem engrescat bastant organitzant una gimcana per a adults; la idea era oferir-los el repte de conèixer el país d’una altra manera», va remarcar Tarrés. Les inscripcions per participar-hi van tancar-se el passat dilluns 13 de maig i els inscrits, un total de 22 grups –que representen una seixantena de persones–, disposen fins al proper 26 de maig per desxifrar les pistes i resoldre l’enigma que els portarà a recórrer diferents espais culturals del territori andorrà. El tècnic de Museus va apuntar que és molt probable que un parell de grups acabin la gimcana aquest mateix cap de setmana mentre que gran part de la resta ho faran amb cert marge de temps respecte al termini establert.

Oferta museística

Des de l’Àrea de Museus i Monuments, un cop més han decidit convertir el Dia Internacional dels Museus en una jornada de tres dies de portes obertes en la majoria d’equipaments del Principat. Enguany, el públic podrà visitar en el seu horari habitual el Museu del Tabac, a Sant Julià de Lòria; l’Espai Columba, a Santa Coloma; el Museu del Perfum i el Museu de l’Electricitat, a Escaldes-Engordany; el Museu Casa Rull i la Farga Rossell, a la Massana; el Museu Postal i la Casa d’Areny-Plandolit, a Ordino; i la Casa Cristo i el Museu Nacional de l’Automòbil, a Encamp. El Museu de la Moto i el Museu Carmen Thyssen Andorra, en canvi, només ofereixen portes obertes avui.

D’entre aquesta oferta cultural, Tarrés va destacar l’Espai Columba com «el nou atractiu» d’enguany. «L’equipament va inaugurar-se a mitjans de març i va ser gratuït fins al 30 d’abril, període durant el qual es va demostrar les ganes que la gent del país tenia de comptar amb aquest espai cultural, ja que va rebre un munt de visites. Aquells que encara no han vingut a visitar-lo ara tenen una altra oportunitat per fer-ho gratuïtament», va posar de relleu el tècnic.

Malgrat que Tarrés va indicar que enguany els museus no s’obriran en horari nocturn com s’havia fet temps enrere per celebrar la Nit europea dels Museus, que sol coincidir amb la festivitat internacional, el Museu de l’Electricitat ofereix avui a les 21.30 hores la visita teatralitzada FHASA, la llum de la seva llar, per tal de donar a conèixer la central hidroelèctrica de FEDA i acostar-se a la seva història. L’espectacle mostra, a través de la història de tres dones, l’Andorra del segle XIX, quan estava aïllada de la resta del món perquè els camins no eren suficients, i explica l’evolució de l’electricitat i el desenvolupament de les carreteres al Principat.

Bona acollida / Tot recordant les edicions anteriors, el tècnic de Museus va manifestar que sempre han estat «molt contents» de la resposta del públic. «Hi ha un grup de gent fidel al país que està atent a qualsevol proposta que organitzem des del departament i, a més, cal recordar que en l’àmbit cultural al maig ja estem en temporada alta i tenim diversos visitants», va subratllar Tarrés.

L’ONCA ofereix un concert de la mà de Manfredo Kraemer

L’ONCA ofereix avui a les 20.30 hores, i amb motiu del Dia Internacional dels Museus, un concert sota la direcció, per primera vegada, del violinista barroc Manfredo Kraemer a l’Era Gran de Casa Rossell. L’actuació, de gran format i amb la col·laboració també del clavecinista Dani Espasa, s’emmarca en el cicle Fronteres i presenta un programa amb peces barroques: The Tempest, de Matthew Locke; Les caractères de la danse, de Jean Féry Rebel; Concert núm. 11 en re menor RV 565 de L’estro armonico, d’Antonio Vivaldi; i Suite en si bemoll major TWV 55:B5 de Les Nacions, de Georg Philipp Telemann. Tot i que l’entrada al concert és lliure, l’aforament és limitat i per això cal fer-ne reserva obligatòria. El passat dijous el concert ja es va estrenar al Petit Palau del Palau de la Música Catalana.